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Главная / Новости / Русская версия / В Абхазии 16 сентября: небольшая облачность – днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь

В Абхазии 16 сентября: небольшая облачность – днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь

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14:39, 15 Сентября 2019
В Абхазии 16 сентября: небольшая облачность – днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь
Атмосферное давление – в норме.

Сухум. 15 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность – днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь.

Атмосферное давление – в норме.

Ветер слабый и умеренный –1-6 м/с, местами в порывах до 9 м/с.

Температура воздуха ночью +14+9°С, днем +23+28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).

Относительная влажность воздуха – 60-80%.
 
В столице небольшая облачность – днем осадки маловероятны, вечером возможен дождь.

Температура воздуха ночью +18°С, днем +28°С.

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