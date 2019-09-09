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В Абхазии 16 сентября: небольшая облачность – днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь
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14:39, 15 Сентября 2019
Атмосферное давление – в норме.
Сухум. 15 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность – днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь.
Атмосферное давление – в норме.
Ветер слабый и умеренный –1-6 м/с, местами в порывах до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +14+9°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность – днем осадки маловероятны, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +28°С.
Сухум. 15 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность – днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь.
Атмосферное давление – в норме.
Ветер слабый и умеренный –1-6 м/с, местами в порывах до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +14+9°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность – днем осадки маловероятны, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +28°С.
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