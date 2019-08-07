APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:40, 14 Августа 2019 75
14:40, 14 Августа 2019 157
12:50, 14 Августа 2019 224
12:35, 14 Августа 2019 143
12:09, 14 Августа 2019 186
09:00, 14 Августа 2019 316
16:16, 13 Августа 2019 351
15:05, 13 Августа 2019 280
13:24, 13 Августа 2019 270
12:55, 13 Августа 2019 518
11:32, 13 Августа 2019 292
21:18, 12 Августа 2019 570
12:11, 12 Августа 2019 657
15:18, 11 Августа 2019 570
12:40, 11 Августа 2019 341
12:28, 11 Августа 2019 307
12:25, 11 Августа 2019 362
18:28, 10 Августа 2019 578
17:09, 9 Августа 2019 769
15:20, 9 Августа 2019 386
12:19, 9 Августа 2019 678
15:34, 8 Августа 2019 414
14:41, 8 Августа 2019 528
13:08, 8 Августа 2019 524
12:38, 8 Августа 2019 680

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Абхазии 15 августа жарко: +34°С

В Абхазии 15 августа жарко: +34°С

82
15:40, 14 Августа 2019
В Абхазии 15 августа жарко: +34°С
Погоду определяет теплый сектор Южного циклона.

Сухум. 14 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг на территории Абхазии синоптическая обстановка существенно не изменится, погоду по-прежнему определяет теплый сектор Южного циклона. Ожидается преимущественно ясная, жаркая погода.

Атмосферное давление – 755 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +29+34°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).

Относительная влажность воздуха – 50-80 %.

В столице малооблачная, жаркая погода.

Температура воздуха ночью +23°С, днем +34°С.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика