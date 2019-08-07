15:40, 14 Августа 2019 75
14:40, 14 Августа 2019 157
12:50, 14 Августа 2019 224
12:35, 14 Августа 2019 143
12:09, 14 Августа 2019 186
09:00, 14 Августа 2019 316
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13:24, 13 Августа 2019 270
12:55, 13 Августа 2019 518
11:32, 13 Августа 2019 292
21:18, 12 Августа 2019 570
12:11, 12 Августа 2019 657
15:18, 11 Августа 2019 570
12:40, 11 Августа 2019 341
12:28, 11 Августа 2019 307
12:25, 11 Августа 2019 362
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В Абхазии 15 августа жарко: +34°С
82
15:40, 14 Августа 2019
Погоду определяет теплый сектор Южного циклона.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг на территории Абхазии синоптическая обстановка существенно не изменится, погоду по-прежнему определяет теплый сектор Южного циклона. Ожидается преимущественно ясная, жаркая погода.
Атмосферное давление – 755 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +29+34°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 50-80 %.
В столице малооблачная, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +34°С.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг на территории Абхазии синоптическая обстановка существенно не изменится, погоду по-прежнему определяет теплый сектор Южного циклона. Ожидается преимущественно ясная, жаркая погода.
Атмосферное давление – 755 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +29+34°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 50-80 %.
В столице малооблачная, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +34°С.
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