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В Абхазии 12 февраля днем временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег
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15:19, 11 Февраля 2020
В предгорьях и горах – ливневый снег.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием фронтов обширного, глубокого Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег.
В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -1 +4°С, днем +1 +6°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможен дождь со снегом.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +6°С.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием фронтов обширного, глубокого Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег.
В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -1 +4°С, днем +1 +6°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможен дождь со снегом.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +6°С.
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