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В Абхазии 12 февраля днем временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег

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15:19, 11 Февраля 2020
В Абхазии 12 февраля днем временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег
В предгорьях и горах – ливневый снег.

Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду  территория Черноморского побережья  Абхазии будет под влиянием  фронтов обширного, глубокого Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег.

В предгорьях и горах – ливневый снег.

Атмосферное давление –  нестабильное.

Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -1 +4°С, днем +1 +6°С. 

Температура морской воды + 9°С.

В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможен дождь со снегом.

Температура воздуха ночью +3°С, днем +6°С.



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