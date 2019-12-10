15:20, 10 Декабря 2019
15:04, 10 Декабря 2019 33
13:12, 10 Декабря 2019 81
12:50, 10 Декабря 2019 118
12:32, 10 Декабря 2019 133
12:21, 10 Декабря 2019 133
12:19, 10 Декабря 2019 164
12:10, 10 Декабря 2019 291
11:44, 10 Декабря 2019 427
18:00, 9 Декабря 2019 756
16:06, 9 Декабря 2019 919
14:54, 9 Декабря 2019 269
14:22, 9 Декабря 2019 749
12:27, 9 Декабря 2019 863
11:42, 9 Декабря 2019 293
11:00, 8 Декабря 2019 562
16:39, 6 Декабря 2019 751
16:10, 6 Декабря 2019 402
15:47, 6 Декабря 2019 635
12:07, 6 Декабря 2019 875
16:15, 5 Декабря 2019 1372
16:03, 5 Декабря 2019 1091
15:42, 5 Декабря 2019 435
15:34, 5 Декабря 2019 1466
15:29, 5 Декабря 2019 719
Популярное
04.12.2019 2262
03.12.2019 1748
05.12.2019 1372
05.12.2019 1091
05.12.2019 1051
09.12.2019 925
В Абхазии 11 декабря ясная погода
33
15:04, 10 Декабря 2019
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду на территории Абхазии синоптическая обстановка существенно не изменится, сохранится влияние юго-западной окраины антициклона. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем + 10 +15°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +4°С, днем +15°С.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду на территории Абхазии синоптическая обстановка существенно не изменится, сохранится влияние юго-западной окраины антициклона. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем + 10 +15°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +4°С, днем +15°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.