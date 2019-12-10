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В Абхазии 11 декабря ясная погода

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15:04, 10 Декабря 2019
В Абхазии 11 декабря ясная погода
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с. 

Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду на территории Абхазии синоптическая обстановка существенно не изменится, сохранится влияние юго-западной окраины антициклона. Ожидается преимущественно ясная погода.  

Атмосферное давление – в норме, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с. 

Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем + 10 +15°С. 

Температура морской воды + 13°С.

В столице преимущественно ясная погода.

Температура воздуха ночью +4°С, днем +15°С.


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