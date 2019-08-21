В Аацынском округе №19 к 11 часам проголосовало 774 человека

Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе выборов Президента Абхазии.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. О том, как проходит голосование в избирательном округе №19 (Аацынский) Гудаутского района, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Роман Гамисония.



Как сообщил Гамисония: «По Аацынскому избирательному округу зарегистрировано более 3 000 избирателей, на 11 часов из них проголосовало 774 человека. В ходе голосования никаких нарушений не наблюдается. Основной поток избирателей мы ожидаем во второй половине дня», – сказал он.



В избирательный округ №19 (Аацынский) входят 7 участков: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Арсаул, с. Сасраква.

