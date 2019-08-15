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В 23 селах Очамчырского района работают фельдшерско-акушерские пункты
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12:50, 15 Августа 2019
ФАПы располагаются в сельских администрациях и при школах.
Сухум. 15 августа. Апсныпресс. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) работают в 23 селах Очамчырского района и успешно осуществляют функции охраны здоровья сельского населения. Об этом пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии рассказала главный врач Очамчырской центральной районной больницы Мадонна Кишмария и сотрудники подведомственных ЦРБ медучреждений.
Медработники, которые живут и работают в селе, ведут амбулаторный прием, выполняют назначения докторов. Это происходит как в амбулатории, так и по вызову на дом. Кроме того, фельдшеры ставят на учет беременных женщин, проводят с ними специальные семинарские занятия по уходу за младенцами.
Один из самых востребованных жителями ФАПов района находится в селе Аракич. Медпункт здесь расположен в специально отведенном здании, где есть все необходимые условия для работы фельдшера. «Все необходимое для приема и оказания помощи у нас есть. Помимо самих жителей Аракич, в наш ФАП обращаются люди и из близлежащих сел», – сказала куратор Очамчырского района по родовспоможению Екатерина Джопуа.
По словам главврача Очамчырской ЦРБ Мадонны Кишмария, фельдшерские пункты находятся на дотации районной Администрации. Существенную помощь лекарственными препаратами оказывает Министерство здравоохранения. «Для оказания неотложной помощи у них есть все, в том числе, и перевязочные материалы. По линии Минздрава мы получаем также вакцины и проводим силой наших фельдшеров иммунизацию детского населения», – отметила Кишмария.
Сухум. 15 августа. Апсныпресс. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) работают в 23 селах Очамчырского района и успешно осуществляют функции охраны здоровья сельского населения. Об этом пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии рассказала главный врач Очамчырской центральной районной больницы Мадонна Кишмария и сотрудники подведомственных ЦРБ медучреждений.
Медработники, которые живут и работают в селе, ведут амбулаторный прием, выполняют назначения докторов. Это происходит как в амбулатории, так и по вызову на дом. Кроме того, фельдшеры ставят на учет беременных женщин, проводят с ними специальные семинарские занятия по уходу за младенцами.
Один из самых востребованных жителями ФАПов района находится в селе Аракич. Медпункт здесь расположен в специально отведенном здании, где есть все необходимые условия для работы фельдшера. «Все необходимое для приема и оказания помощи у нас есть. Помимо самих жителей Аракич, в наш ФАП обращаются люди и из близлежащих сел», – сказала куратор Очамчырского района по родовспоможению Екатерина Джопуа.
По словам главврача Очамчырской ЦРБ Мадонны Кишмария, фельдшерские пункты находятся на дотации районной Администрации. Существенную помощь лекарственными препаратами оказывает Министерство здравоохранения. «Для оказания неотложной помощи у них есть все, в том числе, и перевязочные материалы. По линии Минздрава мы получаем также вакцины и проводим силой наших фельдшеров иммунизацию детского населения», – отметила Кишмария.
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