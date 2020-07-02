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В 2020 году отменяются заходы круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум
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13:50, 6 Июля 2020
Дальнейшая работа по организации захода т/х «Князь Владимир» в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Абхазии и России.
Сухум. 6 июля. Апсныпресс. Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщило об отмене захода круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум в 2020 году.
ООО «Черноморские круизы» уведомило «Абхазское морское пароходство» в том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году отменяются заходы т/х «Князь Владимир» в порт Сухум.
При этом подчеркивается, что дальнейшая работа по организации захода т/х «Князь Владимир» в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации.
(АП): В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участием морского порта Сухум должен был состояться 4 мая 2020г.
Сухум. 6 июля. Апсныпресс. Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщило об отмене захода круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум в 2020 году.
ООО «Черноморские круизы» уведомило «Абхазское морское пароходство» в том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году отменяются заходы т/х «Князь Владимир» в порт Сухум.
При этом подчеркивается, что дальнейшая работа по организации захода т/х «Князь Владимир» в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации.
(АП): В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участием морского порта Сухум должен был состояться 4 мая 2020г.
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