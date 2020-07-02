APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:00, 6 Июля 2020 42
14:49, 6 Июля 2020 45
14:03, 6 Июля 2020 101
13:50, 6 Июля 2020 145
13:49, 4 Июля 2020 541
13:47, 4 Июля 2020 616
13:36, 4 Июля 2020 436
13:28, 4 Июля 2020 444
20:59, 3 Июля 2020 1237
20:51, 3 Июля 2020 506
18:28, 3 Июля 2020 605
17:27, 3 Июля 2020 710
15:26, 3 Июля 2020 516
15:07, 3 Июля 2020 586
15:01, 3 Июля 2020 817
14:27, 3 Июля 2020 849
14:15, 3 Июля 2020 677
14:07, 3 Июля 2020 548
11:55, 3 Июля 2020 565
23:02, 2 Июля 2020 1486
21:50, 2 Июля 2020 801
21:38, 2 Июля 2020 717
21:29, 2 Июля 2020 761
20:54, 2 Июля 2020 781
20:45, 2 Июля 2020 2020

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В 2020 году отменяются заходы круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум

В 2020 году отменяются заходы круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум

145
13:50, 6 Июля 2020
В 2020 году отменяются заходы круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум
Дальнейшая работа по организации захода т/х «Князь Владимир» в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Абхазии и России.

Сухум. 6 июля. Апсныпресс. Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщило об отмене захода круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум в 2020 году.

ООО «Черноморские круизы» уведомило «Абхазское морское пароходство» в том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году отменяются заходы т/х «Князь Владимир» в порт Сухум.

При этом подчеркивается, что дальнейшая работа по организации захода т/х «Князь Владимир» в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации.

(АП): В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участием морского порта Сухум должен был состояться 4 мая 2020г.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика