Утверждён план мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии

Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба



Сухум. 24 сентября. Апсныпресс. Утверждён план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Абхазии.



27 сентября – День освобождения города Сухум:



10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;



11:30 – открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту;



16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.



30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия (памятный нерабочий день):



10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, с. Нижняя Эшера;



11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;



12:00 – торжественное прохождение войск у Мемориала Славы, г. Сухум;



12:30 – начало акции «Бессмертный полк» у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера;



14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба;



14:30 – выставка художников Республики Южная Осетия к 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Центральном выставочном зале Союза художников РА;



18:00 – торжественное мероприятие ко Дню Победы и Независимости в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба;



20:00 – праздничный салют в г. Сухум.



