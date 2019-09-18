10:46, 24 Сентября 2019 39
16:14, 23 Сентября 2019 270
14:14, 23 Сентября 2019 358
10:00, 23 Сентября 2019 469
17:48, 21 Сентября 2019 566
17:41, 20 Сентября 2019 896
17:10, 20 Сентября 2019 803
16:00, 20 Сентября 2019 494
15:55, 20 Сентября 2019 620
15:27, 20 Сентября 2019 539
13:46, 20 Сентября 2019 374
13:23, 20 Сентября 2019 398
13:01, 20 Сентября 2019 611
12:38, 20 Сентября 2019 1123
11:19, 20 Сентября 2019 1090
10:35, 20 Сентября 2019 365
20:46, 19 Сентября 2019 709
17:30, 19 Сентября 2019 600
17:13, 19 Сентября 2019 706
16:48, 19 Сентября 2019 1793
15:07, 19 Сентября 2019 478
14:14, 19 Сентября 2019 1573
13:53, 19 Сентября 2019 684
10:49, 19 Сентября 2019 785
08:38, 19 Сентября 2019 509
Популярное
19.09.2019 1793
19.09.2019 1573
18.09.2019 1380
17.09.2019 1257
20.09.2019 1123
20.09.2019 1090
17.09.2019 1028
18.09.2019 914
20.09.2019 896
Утверждён план мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии
10:46, 24 Сентября 2019
Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба
Сухум. 24 сентября. Апсныпресс. Утверждён план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Абхазии.
27 сентября – День освобождения города Сухум:
10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;
11:30 – открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту;
16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.
30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия (памятный нерабочий день):
10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, с. Нижняя Эшера;
11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;
12:00 – торжественное прохождение войск у Мемориала Славы, г. Сухум;
12:30 – начало акции «Бессмертный полк» у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера;
14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба;
14:30 – выставка художников Республики Южная Осетия к 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Центральном выставочном зале Союза художников РА;
18:00 – торжественное мероприятие ко Дню Победы и Независимости в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба;
20:00 – праздничный салют в г. Сухум.
Сухум. 24 сентября. Апсныпресс. Утверждён план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Абхазии.
27 сентября – День освобождения города Сухум:
10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;
11:30 – открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту;
16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.
30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия (памятный нерабочий день):
10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, с. Нижняя Эшера;
11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;
12:00 – торжественное прохождение войск у Мемориала Славы, г. Сухум;
12:30 – начало акции «Бессмертный полк» у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера;
14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба;
14:30 – выставка художников Республики Южная Осетия к 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Центральном выставочном зале Союза художников РА;
18:00 – торжественное мероприятие ко Дню Победы и Независимости в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба;
20:00 – праздничный салют в г. Сухум.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.