APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
10:46, 24 Сентября 2019 39
16:14, 23 Сентября 2019 270
14:14, 23 Сентября 2019 358
10:00, 23 Сентября 2019 469
17:48, 21 Сентября 2019 566
17:41, 20 Сентября 2019 896
17:10, 20 Сентября 2019 803
16:00, 20 Сентября 2019 494
15:55, 20 Сентября 2019 620
15:27, 20 Сентября 2019 539
13:46, 20 Сентября 2019 374
13:23, 20 Сентября 2019 398
13:01, 20 Сентября 2019 611
12:38, 20 Сентября 2019 1123
11:19, 20 Сентября 2019 1090
10:35, 20 Сентября 2019 365
20:46, 19 Сентября 2019 709
17:30, 19 Сентября 2019 600
17:13, 19 Сентября 2019 706
16:48, 19 Сентября 2019 1793
15:07, 19 Сентября 2019 478
14:14, 19 Сентября 2019 1573
13:53, 19 Сентября 2019 684
10:49, 19 Сентября 2019 785
08:38, 19 Сентября 2019 509

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Утверждён план мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии

Утверждён план мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии

10:46, 24 Сентября 2019
Утверждён план мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии
Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба

Сухум. 24 сентября. Апсныпресс. Утверждён план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Абхазии. 

27 сентября – День освобождения города Сухум:

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;

11:30 – открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту;

16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия (памятный нерабочий день):

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия В.Г. Ардзинба, с. Нижняя Эшера;

11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;

12:00 – торжественное прохождение войск у Мемориала Славы, г. Сухум;

12:30 – начало акции «Бессмертный полк» у Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера;

14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба;

14:30 – выставка художников Республики Южная Осетия к 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Центральном выставочном зале Союза художников РА;

18:00 – торжественное мероприятие ко Дню Победы и Независимости  в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба;

20:00 – праздничный салют в г. Сухум.


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика