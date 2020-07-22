Утверждены отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов РА за 2019 год

У Контрольной палаты имеются замечания к исполнению бюджетов фондов.



Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Аманда Касландзия. Парламент утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов РА за 2019 год.



Предваряя обсуждение отчетов, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр озвучила замечания Контрольной палаты по всем внебюджетным фондам.



«Замечания касаются соблюдения порядка применения бюджетной классификации, а также мобилизации доходов и задолженностей. У каждого фонда образовались задолженности, которые переходят из года в год», - сказала Смыр.



Исполнение доходной части бюджета Дорожного фонда при плане в 70 млн рублей составило 81,73 млн рублей. «Налог на реализацию ГСМ при плане 35 млн рублей составил 39 млн 732 тыс. рублей. Это на 4 млн 732 тыс. рублей больше запланированного.



Налог с владельцев автотранспортных средств при плане в 35 млн рублей составил 41 млн 341 тыс. рублей, что на 6 млн 341 тыс. рублей больше запланированного.



Расходы Дорожного фонда в 2019 г. составили 68 млн 99 тыс. рублей или 98% от прогнозируемых. Переходящий остаток на 1 января 2020 года составил 12 млн 794 тыс. рублей.



Доходная часть бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год составила 37 млн 564 тыс. рублей или 88%, расходная - 38 млн 109 тыс. или 89,5%. При этом все программы Фонда обязательного медицинского страхования были реализованы.



Что касается исполнения бюджета Фонда репатриации, то Контрольная палата сделала замечания по поводу нецелевого расходования средств.



Как отметил председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа, Контрольная палата представила замечания по 32 пунктам.



«В первую очередь, речь идет о нецелевом использовании денежных средств. Как известно, наши соотечественники, вернувшиеся на Родину, получают пятилетний статус репатриантов. Однако по истечении пяти лет они продолжают получать помощь из средств Фонда. Эти расходы Контрольной палатой причислены к нецелевым. Кто такой репатриант? Что такое статус репатрианта? После пяти лет он автоматически перестает быть репатриантом. Но, как сказано в законе о репатриации, репатриант - это человек, предки которого были в свое время выселены из Абхазии, а их потомок вернулся, и до конца жизни он остается репатриантом», - сказал Чамагуа.



Со своей стороны, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба отметил, что Палата в своих заключениях опирается на статьи закона «О репатриантах», положение о внебюджетном Фонде репатриации и закон об основах бюджетного устройства и бюджетном процессе. «На протяжении 6 лет у нас одни и те же замечания к Фонду репатриации. За счет внебюджетного Фонда всегда финансируются расходы Государственного комитета по репатриации. Контрольная палата едина во мнении, что бюджет Фонда должен быть направлен именно на тех лиц, которые обладают пятилетним статусом репатрианта. К примеру, если взять отчет, то из 139 млн рублей исполнения расходной части, на тех, кто обладают статусом репатрианта потрачено не более 5% из этого Фонда», - уточнил Отырба.



Депутат Парламента Батал Тапагуа в свою очередь подчеркнул, что общее понятие «репатриант» и льготы, предоставляемые репатриантам - это несколько разные вещи.