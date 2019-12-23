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Утверждены объемы лесосечных и лесовосстановительных работ
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16:37, 25 Декабря 2019
На заседании Кабинета Министров было принято соответствующее Постановление.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА было принято Постановление «Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия». Документ представил начальник Государственного управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава.
Согласно Постановлению, на 2020 год утверждается: «По Государственному лесному фонду РА лесовосстановительные рубки в общем объеме 33 041 м3, из них 28 780 м3 – ликвидной древесины, в т. ч. деловой – 23 340 м3 и дров – 5 440 м3. Государственному управлению лесного хозяйства РА из общего объема заготовленной древесины произвести (с учетом переходящих остатков прошлых лет) отпуск лесной продукции в следующих объемах:
– на экспорт: круглый лес (бук) – 13 915 м3, круглый лес (пихта) – 500 м3, пиломатериалы буковые обрезные – 105 м3, пиломатериалы буковые не обрезные – 105 м3, дрова топливные – 2 020 м3;
– на внутренний рынок: пиломатериалы хвойные – 3 505 м3; круглый лес – 4 290 м3».
Анзор Ашхацава назвал цифры лесовосстановительных работ: «В 2020 году предлагается на 37 га провести работы по содействию естественного возобновления леса. Из них: осуществить посадку леса на 5 га, уход за лесокультурами – на 25,9 га, заложить питомник на 0,5 га, вырастить посадочного материала – 12 тыс. штук».
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА было принято Постановление «Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия». Документ представил начальник Государственного управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава.
Согласно Постановлению, на 2020 год утверждается: «По Государственному лесному фонду РА лесовосстановительные рубки в общем объеме 33 041 м3, из них 28 780 м3 – ликвидной древесины, в т. ч. деловой – 23 340 м3 и дров – 5 440 м3. Государственному управлению лесного хозяйства РА из общего объема заготовленной древесины произвести (с учетом переходящих остатков прошлых лет) отпуск лесной продукции в следующих объемах:
– на экспорт: круглый лес (бук) – 13 915 м3, круглый лес (пихта) – 500 м3, пиломатериалы буковые обрезные – 105 м3, пиломатериалы буковые не обрезные – 105 м3, дрова топливные – 2 020 м3;
– на внутренний рынок: пиломатериалы хвойные – 3 505 м3; круглый лес – 4 290 м3».
Анзор Ашхацава назвал цифры лесовосстановительных работ: «В 2020 году предлагается на 37 га провести работы по содействию естественного возобновления леса. Из них: осуществить посадку леса на 5 га, уход за лесокультурами – на 25,9 га, заложить питомник на 0,5 га, вырастить посадочного материала – 12 тыс. штук».
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