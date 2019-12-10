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Утверждена Целевая программа на приобретение служебных автотранспортных средств
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12:19, 10 Декабря 2019
Соответствующее Постановление утверждено на заседании Кабинета Министров РА.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА была утверждена межведомственная Целевая программа «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений».
Как отмечается в документе, МЦП была разработана в целях реализации Закона «О противодействии коррупции». Общий объем финансирования МЦП составляет 15 000 000 из средств Республиканского бюджета на 2020 год. Программа предлагает программно-целевой метод решения поставленной задачи. Механизм ЦП – размещение государственного заказа на конкурсной основе.
В Программе названы конкретные автотранспортные средства, которые планируется приобрести.
Так, на нужды подведомственных организаций Министерству здравоохранения и социального развития РА предусмотрено финансирование в размере 10 805 000 рублей, что составляет 72% от общего объёма денежных средств ЦП, а именно:
-приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для Республиканской детской больницы, комплекс мобильный реанимационный для транспортировки новорожденных AVIATOR с аппаратом ИВЛ HAMILTON T1, (стоимость – 9 050 700 рублей);
- приобретение специализированного микроавтобуса для Дома-интерната для престарелых, (стоимость – 1 400 000 рублей);
- приобретение автомобиля «минивэн» для Республиканской детской больницы, (стоимость 354 300 рублей).
Также, ЦП предусмотрено приобретение по одному служебному автотранспортному средству для ряда государственных учреждений и ведомств:
- РГУ издательство газеты «Республика Абхазия»;
- Министерство экономики РА;
- Абхазский государственный музей РА (микроавтобус);
- РГУ издательство газеты «Апсны»;
- Верховный суд РА (для Сухумского городского суда РА);
- Администрация Президента РА.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА была утверждена межведомственная Целевая программа «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений».
Как отмечается в документе, МЦП была разработана в целях реализации Закона «О противодействии коррупции». Общий объем финансирования МЦП составляет 15 000 000 из средств Республиканского бюджета на 2020 год. Программа предлагает программно-целевой метод решения поставленной задачи. Механизм ЦП – размещение государственного заказа на конкурсной основе.
В Программе названы конкретные автотранспортные средства, которые планируется приобрести.
Так, на нужды подведомственных организаций Министерству здравоохранения и социального развития РА предусмотрено финансирование в размере 10 805 000 рублей, что составляет 72% от общего объёма денежных средств ЦП, а именно:
-приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для Республиканской детской больницы, комплекс мобильный реанимационный для транспортировки новорожденных AVIATOR с аппаратом ИВЛ HAMILTON T1, (стоимость – 9 050 700 рублей);
- приобретение специализированного микроавтобуса для Дома-интерната для престарелых, (стоимость – 1 400 000 рублей);
- приобретение автомобиля «минивэн» для Республиканской детской больницы, (стоимость 354 300 рублей).
Также, ЦП предусмотрено приобретение по одному служебному автотранспортному средству для ряда государственных учреждений и ведомств:
- РГУ издательство газеты «Республика Абхазия»;
- Министерство экономики РА;
- Абхазский государственный музей РА (микроавтобус);
- РГУ издательство газеты «Апсны»;
- Верховный суд РА (для Сухумского городского суда РА);
- Администрация Президента РА.
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