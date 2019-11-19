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Утверждена Программа по централизованному приобретению и обеспечению медучреждений Абхазии лекарственными препаратами

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11:34, 21 Ноября 2019
Утверждена Программа по централизованному приобретению и обеспечению медучреждений Абхазии лекарственными препаратами
Общие затраты на реализацию Программы – 60 000 000 рублей.

Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА принято Постановление об утверждении ведомственной целевой программы на 2020 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия». Документ представил министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия.

Представляя ГЦП, Цахнакия отметил: «Основными целями Программы являются улучшение качества медицинской помощи в государственных учреждениях Министерства здравоохранения и социального обеспечения, а также устранение дефицита лекарственных препаратов и расходных материалов в государственных учреждениях Минздрава».

С целью получения точных данных и оценки ситуации в целом, каждым государственным учреждением Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА сформированы заявки на первоочередные лекарственные препараты и расходные материалы для оказания медицинской помощи согласно рассчитанной потребности.

Программа является краткосрочной, начало реализации – 1 января 2020 года.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств Республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы – 60 000 000 рублей.

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