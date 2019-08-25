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Утвержден Протокол по компенсационным выплатам вкладов Сбербанка Абхазии
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14:02, 30 Августа 2019
Средства по утвержденному Протоколу поступают на счета граждан с начала текущей недели.
Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Комиссией при Кабинете Министров РА по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк РА до 14 августа 1992 года, под председательством вице-премьера, министра финансов РА Джансуха Нанба, утверждён очередной Протокол. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Абхазии.
Члены Комиссии одобрили список граждан республики, из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. В список вошли 167 человек. Общая сумма выплат для данной категории граждан утверждена в размере 1 млн 763 тыс. рублей.
В новый Протокол вошла и иная категория вкладчиков – граждане, осуществившие регистрацию вкладов с 1 октября по 31 декабря 2012 года. В список данной категории вошли 428 человек, сумма выплаты – 3 млн 280 тыс. рублей.
Средства поступают на счета граждан с начала текущей недели.
Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Комиссией при Кабинете Министров РА по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк РА до 14 августа 1992 года, под председательством вице-премьера, министра финансов РА Джансуха Нанба, утверждён очередной Протокол. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Абхазии.
Члены Комиссии одобрили список граждан республики, из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. В список вошли 167 человек. Общая сумма выплат для данной категории граждан утверждена в размере 1 млн 763 тыс. рублей.
В новый Протокол вошла и иная категория вкладчиков – граждане, осуществившие регистрацию вкладов с 1 октября по 31 декабря 2012 года. В список данной категории вошли 428 человек, сумма выплаты – 3 млн 280 тыс. рублей.
Средства поступают на счета граждан с начала текущей недели.
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