Установлены все места длительных и кратковременных остановок гражданки Хецуриани, а также круг лиц, с кем у нее был контакт

Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…



Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Республика Абхазия от коронавируса сообщает:



«Вчера, 30 марта, в районе 20:30 в оперативный штаб поступила информация о том, что жительнице Галского района Хецуриани Нино Реноевне поставлен предварительный диагноз коронавирус.



Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в Аэропорт города Сочи в 10:50 рейсом U6 407 «Уральские авиалинии».



Просим всех, кто летел с ней одним рейсом придерживаться метода самоизоляции, при подозрении на ухудшение самочувствия обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.



Гражданам Абхазии хотим сообщить следующее:

– установлены все места длительных и кратковременных остановок гражданки по пути следования с КПП «Псоу» в село Аберкыт (Саберио) (дом родственников и магазины), установлен круг лиц, с кем у Хецуриани был контакт. Все лица находятся на подконтрольной изоляции;

– ни свадебных торжеств, ни траурных мероприятий она не посещала;

– вечером того же дня Хецуриани пересекла пункт пропуска в Саберио и направилась в Зугдиди;

– дезинфекционными растворами обработаны места пребывания гражданки (КПП «Псоу», КП в Аберкыт). Кроме того, силовыми ведомствами для предупреждения передвижения граждан перекрыт выезд из села Саберио в Галский район, также установлен кордон, предотвращающий въезд и выезд в/из Галского района.



На данный момент ожидаются окончательные результаты тестирования Хецуриани на коронавирус. Когда будут получены результаты, мы сообщим об этом на официальных ресурсах».

