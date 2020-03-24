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Установлены все места длительных и кратковременных остановок гражданки Хецуриани, а также круг лиц, с кем у нее был контакт
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13:01, 31 Марта 2020
Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Республика Абхазия от коронавируса сообщает:
«Вчера, 30 марта, в районе 20:30 в оперативный штаб поступила информация о том, что жительнице Галского района Хецуриани Нино Реноевне поставлен предварительный диагноз коронавирус.
Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в Аэропорт города Сочи в 10:50 рейсом U6 407 «Уральские авиалинии».
Просим всех, кто летел с ней одним рейсом придерживаться метода самоизоляции, при подозрении на ухудшение самочувствия обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.
Гражданам Абхазии хотим сообщить следующее:
– установлены все места длительных и кратковременных остановок гражданки по пути следования с КПП «Псоу» в село Аберкыт (Саберио) (дом родственников и магазины), установлен круг лиц, с кем у Хецуриани был контакт. Все лица находятся на подконтрольной изоляции;
– ни свадебных торжеств, ни траурных мероприятий она не посещала;
– вечером того же дня Хецуриани пересекла пункт пропуска в Саберио и направилась в Зугдиди;
– дезинфекционными растворами обработаны места пребывания гражданки (КПП «Псоу», КП в Аберкыт). Кроме того, силовыми ведомствами для предупреждения передвижения граждан перекрыт выезд из села Саберио в Галский район, также установлен кордон, предотвращающий въезд и выезд в/из Галского района.
На данный момент ожидаются окончательные результаты тестирования Хецуриани на коронавирус. Когда будут получены результаты, мы сообщим об этом на официальных ресурсах».
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Республика Абхазия от коронавируса сообщает:
«Вчера, 30 марта, в районе 20:30 в оперативный штаб поступила информация о том, что жительнице Галского района Хецуриани Нино Реноевне поставлен предварительный диагноз коронавирус.
Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в Аэропорт города Сочи в 10:50 рейсом U6 407 «Уральские авиалинии».
Просим всех, кто летел с ней одним рейсом придерживаться метода самоизоляции, при подозрении на ухудшение самочувствия обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.
Гражданам Абхазии хотим сообщить следующее:
– установлены все места длительных и кратковременных остановок гражданки по пути следования с КПП «Псоу» в село Аберкыт (Саберио) (дом родственников и магазины), установлен круг лиц, с кем у Хецуриани был контакт. Все лица находятся на подконтрольной изоляции;
– ни свадебных торжеств, ни траурных мероприятий она не посещала;
– вечером того же дня Хецуриани пересекла пункт пропуска в Саберио и направилась в Зугдиди;
– дезинфекционными растворами обработаны места пребывания гражданки (КПП «Псоу», КП в Аберкыт). Кроме того, силовыми ведомствами для предупреждения передвижения граждан перекрыт выезд из села Саберио в Галский район, также установлен кордон, предотвращающий въезд и выезд в/из Галского района.
На данный момент ожидаются окончательные результаты тестирования Хецуриани на коронавирус. Когда будут получены результаты, мы сообщим об этом на официальных ресурсах».
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