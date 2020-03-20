Установлены меры чрезвычайного положения в Абхазии

Парламентарии утвердили меры ЧП, согласно Конституционному закону РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА».



Сухум. 27 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Народном Собрании – Парламенте РА единогласно приняли Постановление об утверждении Указа «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».



При этом, согласно Конституционному закону РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА», в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления РА могут применить следующие меры:



усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;



вводить особый режим въезда и выезда граждан;



запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;



запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;



вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;



использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;



запрещать проведение забастовок;



вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;



ограничить движение транспортных средств и проводить их досмотр;



вводить комендантский час».



