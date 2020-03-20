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Установлены меры чрезвычайного положения в Абхазии
14:53, 27 Марта 2020
Парламентарии утвердили меры ЧП, согласно Конституционному закону РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА».
Сухум. 27 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Народном Собрании – Парламенте РА единогласно приняли Постановление об утверждении Указа «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».
При этом, согласно Конституционному закону РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА», в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления РА могут применить следующие меры:
усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
вводить особый режим въезда и выезда граждан;
запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;
запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;
использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;
запрещать проведение забастовок;
вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;
ограничить движение транспортных средств и проводить их досмотр;
вводить комендантский час».
Сухум. 27 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Народном Собрании – Парламенте РА единогласно приняли Постановление об утверждении Указа «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».
При этом, согласно Конституционному закону РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА», в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления РА могут применить следующие меры:
усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
вводить особый режим въезда и выезда граждан;
запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;
запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;
использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;
запрещать проведение забастовок;
вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;
ограничить движение транспортных средств и проводить их досмотр;
вводить комендантский час».
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