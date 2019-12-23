Установлены ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров и граждан РА

Соответствующее Постановление принято на заседании Кабинета Министров Абхазии.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На прошедшем заседании Кабинета Министров РА было принято Постановление «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, гражданам Республики Абхазия, не являющимся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства».



Документ представил первый замминистра здравоохранения и социального обеспечения Руслан Аджба: «В целях социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства, Кабинет Министров постановляет установить размер ежемесячных доплат к пенсиям:

– пенсионерам по возрасту – в размере 1 000 р.;

– пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет – 500 р.;

– пенсионерам, имеющим почётное звание «Народный» или «Заслуженный работник» – 500 р.;

– пенсионерам, работавшим на подземных работах – 500 р.;

– лицам, получающим пенсию в случае потери кормильца – 700 р.;

– круглым сиротам – 1000 р.;

– инвалидам труда 1-2-3 групп – 1000 р.;

– инвалидам с детства, в возрасте до 16 лет, а также инвалидам в возрасте после 16 лет, 1-2 группы – 500 р.;

– пенсионерам, получающим социальные пенсии – 850 рублей».



При этом, поручено:

– Министерству здравоохранения и социального обеспечения – подготовить список пенсионеров, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсиям, по состоянию на 1 декабря 2019 года и начать выплачивать доплаты к пенсиям соответствующим категориям пенсионеров со дня подачи заявления;

– Министерству финансов РА – при формовании Республиканского бюджета на 2020 и последующие годы предусмотреть расходы на финансирование доплат к пенсиям;

– производить доплаты к пенсиям ежемесячно через государственные учреждения Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА в Пенсионный фонд РА.



Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

