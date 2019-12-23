APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:01, 25 Декабря 2019 24
15:43, 25 Декабря 2019 47
15:31, 25 Декабря 2019 65
15:22, 25 Декабря 2019 172
15:04, 25 Декабря 2019 76
14:05, 25 Декабря 2019 232
12:52, 25 Декабря 2019 458
11:19, 25 Декабря 2019 248
20:29, 24 Декабря 2019 390
15:31, 24 Декабря 2019 287
15:26, 24 Декабря 2019 464
14:17, 24 Декабря 2019 422
14:09, 24 Декабря 2019 365
17:26, 23 Декабря 2019 736
16:34, 23 Декабря 2019 1100
16:27, 23 Декабря 2019 421
14:52, 23 Декабря 2019 440
14:43, 23 Декабря 2019 340
12:33, 23 Декабря 2019 635
10:47, 23 Декабря 2019 1191
10:42, 23 Декабря 2019 750
13:45, 22 Декабря 2019 445
13:41, 20 Декабря 2019 960
13:39, 20 Декабря 2019 713
12:06, 20 Декабря 2019 831

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Установлены ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров и граждан РА

Установлены ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров и граждан РА

47
15:43, 25 Декабря 2019
Установлены ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров и граждан РА
Соответствующее Постановление принято на заседании Кабинета Министров Абхазии.

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На прошедшем заседании Кабинета Министров РА было принято Постановление «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, гражданам Республики Абхазия, не являющимся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства».

Документ представил первый замминистра здравоохранения и социального обеспечения Руслан Аджба: «В целях социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства, Кабинет Министров постановляет установить размер ежемесячных доплат к пенсиям:
– пенсионерам по возрасту – в размере 1 000 р.;
– пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет – 500 р.;
– пенсионерам, имеющим почётное звание «Народный» или «Заслуженный работник» – 500 р.;
– пенсионерам, работавшим на подземных работах – 500 р.;
– лицам, получающим пенсию в случае потери кормильца – 700 р.;
– круглым сиротам – 1000 р.;
– инвалидам труда 1-2-3 групп – 1000 р.;
– инвалидам с детства, в возрасте до 16 лет, а также инвалидам в возрасте после 16 лет, 1-2 группы – 500 р.;
– пенсионерам, получающим социальные пенсии – 850 рублей».

При этом, поручено:
– Министерству здравоохранения и социального обеспечения – подготовить список пенсионеров, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсиям, по состоянию на 1 декабря 2019 года и начать выплачивать доплаты к пенсиям соответствующим категориям пенсионеров со дня подачи заявления;
– Министерству финансов РА – при формовании Республиканского бюджета на 2020 и последующие годы предусмотреть расходы на финансирование доплат к пенсиям;
– производить доплаты к пенсиям ежемесячно через государственные учреждения Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА в Пенсионный фонд РА.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика