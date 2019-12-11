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Установлению дипотношений между Республикой Абхазия и Республикой Науру – 10 лет!
15:36, 16 Декабря 2019
МИД Абхазии направил ноту в Департамент иностранных дел и торговли Республики Науру.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту в Департамент иностранных дел и торговли Республики Науру по случаю десятой годовщины со дня установления дипломатических отношений с Республикой Науру.
В ноте, в частности, говорится:
«День 15 декабря 2009 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории Республики Абхазия. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Науру в этот день стало залогом развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами.
За сравнительно небольшой период времени между нашими государствами были установлены тесные контакты на высоком уровне, укрепляется политическое взаимодействие, продолжается курс на динамичное развитие двусторонних отношений».
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту в Департамент иностранных дел и торговли Республики Науру по случаю десятой годовщины со дня установления дипломатических отношений с Республикой Науру.
В ноте, в частности, говорится:
«День 15 декабря 2009 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории Республики Абхазия. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Науру в этот день стало залогом развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами.
За сравнительно небольшой период времени между нашими государствами были установлены тесные контакты на высоком уровне, укрепляется политическое взаимодействие, продолжается курс на динамичное развитие двусторонних отношений».
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