Установлению дипотношений между Республикой Абхазия и Республикой Науру – 10 лет!

МИД Абхазии направил ноту в Департамент иностранных дел и торговли Республики Науру.



Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту в Департамент иностранных дел и торговли Республики Науру по случаю десятой годовщины со дня установления дипломатических отношений с Республикой Науру.



В ноте, в частности, говорится:



«День 15 декабря 2009 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории Республики Абхазия. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Науру в этот день стало залогом развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами.



За сравнительно небольшой период времени между нашими государствами были установлены тесные контакты на высоком уровне, укрепляется политическое взаимодействие, продолжается курс на динамичное развитие двусторонних отношений».

