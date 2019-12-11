Усиление рейдовых мероприятий, недопустимость нарушения служебной дисциплины: министр ВД провел оперативное совещание

На совещании начальники управлений и отделов центрального аппарата, а также и.о. начальника УВД по г. Сухум предоставили министру ВД отчеты о текущей деятельности вверенных подразделений.



Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Министр внутренних дел Абхазии Рауль Смыр провел оперативное совещание с начальниками управлений центрального аппарата ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РА.



На совещании исполняющий обязанности начальника штаба Денис Тания доложил о результатах работы подразделений МВД республики, а также озвучил статистику соотношения зарегистрированных и раскрытых преступлений за период со 2 по 9 декабря.



Кроме того, начальники управлений и отделов центрального аппарата, а также и.о. начальника УВД по г. Сухум Адгур Квициния предоставили министру ВД отчеты о текущей деятельности вверенных подразделений.



Оценив динамику работы в плане раскрытия преступлений, глава ведомства распорядился повысить эффективность по профилактике предупреждения правонарушений – усилить рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников подразделений оперативного направления.



Службе собственной безопасности МВД и управлению по воспитательной работе даны указания по обеспечению контроля деятельности личного состава управлений и отделов центрального аппарата, городских управлений и районных отделов ВД, исполнения поставленных руководством задач, недопустимости нарушения служебной дисциплины.



Особые требования Рауль Смыр озвучил в отношении работы оперативных подразделений ведомства, в частности, УУР и УКОН МВД.



Также, министром были назначены рабочие совещания о ходе следственно-оперативных мероприятий по ряду уголовных дел и установлены сроки их исполнения.





