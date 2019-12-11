11:10, 11 Декабря 2019
16:36, 10 Декабря 2019 292
16:06, 10 Декабря 2019 273
15:20, 10 Декабря 2019 214
15:04, 10 Декабря 2019 222
13:12, 10 Декабря 2019 196
12:50, 10 Декабря 2019 283
12:32, 10 Декабря 2019 310
12:21, 10 Декабря 2019 306
12:19, 10 Декабря 2019 401
12:10, 10 Декабря 2019 842
11:44, 10 Декабря 2019 1031
18:00, 9 Декабря 2019 931
16:06, 9 Декабря 2019 1067
14:54, 9 Декабря 2019 312
14:22, 9 Декабря 2019 846
12:27, 9 Декабря 2019 972
11:42, 9 Декабря 2019 362
11:00, 8 Декабря 2019 594
16:39, 6 Декабря 2019 851
16:10, 6 Декабря 2019 425
15:47, 6 Декабря 2019 700
12:07, 6 Декабря 2019 963
16:15, 5 Декабря 2019 1450
Популярное
04.12.2019 2337
05.12.2019 1452
05.12.2019 1114
05.12.2019 1073
09.12.2019 1067
09.12.2019 972
Усиление рейдовых мероприятий, недопустимость нарушения служебной дисциплины: министр ВД провел оперативное совещание
11:10, 11 Декабря 2019
На совещании начальники управлений и отделов центрального аппарата, а также и.о. начальника УВД по г. Сухум предоставили министру ВД отчеты о текущей деятельности вверенных подразделений.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Министр внутренних дел Абхазии Рауль Смыр провел оперативное совещание с начальниками управлений центрального аппарата ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РА.
На совещании исполняющий обязанности начальника штаба Денис Тания доложил о результатах работы подразделений МВД республики, а также озвучил статистику соотношения зарегистрированных и раскрытых преступлений за период со 2 по 9 декабря.
Кроме того, начальники управлений и отделов центрального аппарата, а также и.о. начальника УВД по г. Сухум Адгур Квициния предоставили министру ВД отчеты о текущей деятельности вверенных подразделений.
Оценив динамику работы в плане раскрытия преступлений, глава ведомства распорядился повысить эффективность по профилактике предупреждения правонарушений – усилить рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников подразделений оперативного направления.
Службе собственной безопасности МВД и управлению по воспитательной работе даны указания по обеспечению контроля деятельности личного состава управлений и отделов центрального аппарата, городских управлений и районных отделов ВД, исполнения поставленных руководством задач, недопустимости нарушения служебной дисциплины.
Особые требования Рауль Смыр озвучил в отношении работы оперативных подразделений ведомства, в частности, УУР и УКОН МВД.
Также, министром были назначены рабочие совещания о ходе следственно-оперативных мероприятий по ряду уголовных дел и установлены сроки их исполнения.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Министр внутренних дел Абхазии Рауль Смыр провел оперативное совещание с начальниками управлений центрального аппарата ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РА.
На совещании исполняющий обязанности начальника штаба Денис Тания доложил о результатах работы подразделений МВД республики, а также озвучил статистику соотношения зарегистрированных и раскрытых преступлений за период со 2 по 9 декабря.
Кроме того, начальники управлений и отделов центрального аппарата, а также и.о. начальника УВД по г. Сухум Адгур Квициния предоставили министру ВД отчеты о текущей деятельности вверенных подразделений.
Оценив динамику работы в плане раскрытия преступлений, глава ведомства распорядился повысить эффективность по профилактике предупреждения правонарушений – усилить рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников подразделений оперативного направления.
Службе собственной безопасности МВД и управлению по воспитательной работе даны указания по обеспечению контроля деятельности личного состава управлений и отделов центрального аппарата, городских управлений и районных отделов ВД, исполнения поставленных руководством задач, недопустимости нарушения служебной дисциплины.
Особые требования Рауль Смыр озвучил в отношении работы оперативных подразделений ведомства, в частности, УУР и УКОН МВД.
Также, министром были назначены рабочие совещания о ходе следственно-оперативных мероприятий по ряду уголовных дел и установлены сроки их исполнения.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.