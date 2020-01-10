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Ушла из жизни Адиле Шахбасовна Аббас-оглы

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17:38, 14 Января 2020
Ушла из жизни Адиле Шахбасовна Аббас-оглы
Адиле Аббас-оглы – заслуженный работник культуры Абхазии, ветерана труда, кавалер ордена «Честь и слава» II степени, последний член семьи советского лидера Абхазии Нестора Лакоба.

Сухум. 14 января. Апсныпресс. На сотом году жизни ушла из жизни Адиле Шахбасовна Аббас-оглы – заслуженный работник культуры Абхазии, ветеран труда, кавалер ордена «Честь и слава» II степени, последний член семьи советского лидера Абхазии Нестора Лакоба, невестка его супруги Сарии Лакоба (урожденная Джих-оглы).

Адиле Аббас-оглы навсегда останется в памяти абхазского народа как человек необычайной стойкости, прошедшая тюрьмы, ссылки, голод, скитания и при этом сумевшая сохранить светлую и чистую душу. Эта женщина – пример невероятного жизнелюбия и доброты.

Благодаря книге ее воспоминаний «Не могу забыть» (второе, дополнительное издание книги вышло под названием «Моя Абхазия – моя судьба» - ред.), мы знаем правду о страшных страницах истории сталинских репрессий. Документальный памятник этой эпохи, переведенный на многие языки мира – ее вклад в историю Абхазии и важное свидетельство для всего прогрессивного человечества.

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