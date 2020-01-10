17:38, 14 Января 2020 52
16:25, 13 Января 2020 701
14:00, 13 Января 2020 544
13:45, 13 Января 2020 441
12:00, 13 Января 2020 580
23:50, 12 Января 2020 1739
22:27, 12 Января 2020 985
16:39, 12 Января 2020 1111
14:09, 12 Января 2020 941
14:04, 12 Января 2020 924
12:58, 12 Января 2020 755
00:08, 12 Января 2020 2162
20:05, 11 Января 2020 1501
15:04, 11 Января 2020 1132
14:33, 11 Января 2020 769
13:51, 11 Января 2020 901
13:42, 11 Января 2020 1721
23:43, 10 Января 2020 2056
23:30, 10 Января 2020 2055
22:22, 10 Января 2020 1072
22:10, 10 Января 2020 4069
21:43, 10 Января 2020 2223
19:41, 10 Января 2020 796
19:27, 10 Января 2020 1082
18:58, 10 Января 2020 352
Популярное
10.01.2020 4911
08.01.2020 2987
10.01.2020 2298
10.01.2020 2237
10.01.2020 2223
12.01.2020 2163
10.01.2020 2056
10.01.2020 2055
Ушла из жизни Адиле Шахбасовна Аббас-оглы
56
17:38, 14 Января 2020
Адиле Аббас-оглы – заслуженный работник культуры Абхазии, ветерана труда, кавалер ордена «Честь и слава» II степени, последний член семьи советского лидера Абхазии Нестора Лакоба.
Сухум. 14 января. Апсныпресс. На сотом году жизни ушла из жизни Адиле Шахбасовна Аббас-оглы – заслуженный работник культуры Абхазии, ветеран труда, кавалер ордена «Честь и слава» II степени, последний член семьи советского лидера Абхазии Нестора Лакоба, невестка его супруги Сарии Лакоба (урожденная Джих-оглы).
Адиле Аббас-оглы навсегда останется в памяти абхазского народа как человек необычайной стойкости, прошедшая тюрьмы, ссылки, голод, скитания и при этом сумевшая сохранить светлую и чистую душу. Эта женщина – пример невероятного жизнелюбия и доброты.
Благодаря книге ее воспоминаний «Не могу забыть» (второе, дополнительное издание книги вышло под названием «Моя Абхазия – моя судьба» - ред.), мы знаем правду о страшных страницах истории сталинских репрессий. Документальный памятник этой эпохи, переведенный на многие языки мира – ее вклад в историю Абхазии и важное свидетельство для всего прогрессивного человечества.
Сухум. 14 января. Апсныпресс. На сотом году жизни ушла из жизни Адиле Шахбасовна Аббас-оглы – заслуженный работник культуры Абхазии, ветеран труда, кавалер ордена «Честь и слава» II степени, последний член семьи советского лидера Абхазии Нестора Лакоба, невестка его супруги Сарии Лакоба (урожденная Джих-оглы).
Адиле Аббас-оглы навсегда останется в памяти абхазского народа как человек необычайной стойкости, прошедшая тюрьмы, ссылки, голод, скитания и при этом сумевшая сохранить светлую и чистую душу. Эта женщина – пример невероятного жизнелюбия и доброты.
Благодаря книге ее воспоминаний «Не могу забыть» (второе, дополнительное издание книги вышло под названием «Моя Абхазия – моя судьба» - ред.), мы знаем правду о страшных страницах истории сталинских репрессий. Документальный памятник этой эпохи, переведенный на многие языки мира – ее вклад в историю Абхазии и важное свидетельство для всего прогрессивного человечества.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.