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Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии Владимир Авидзба

19:17, 20 Июля 2020
Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии Владимир Авидзба
На 83-ем году ушел из жизни Владимир Авидзба.

Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Союз журналистов Абхазии извещает о смерти заслуженного журналиста Абхазии, кандидата исторических наук, партийного и государственного деятеля республики, дипломата, члена Союза журналистов СССР и Абхазии Владимира Авидзба. 
 
Владимир Джамалович Авидзба родился 25 июня 1937 г.  Авидзба  заслуженный журналист, кандидат исторических наук, партийный и государственный деятель Абхазии, дипломат, член Союза журналистов Абхазии и СССР. В разные годы был на комсомольской и партийной работе,  заведующим отделом и заместителем  редактора газеты «Апсны капш»,  работал в аппарате  Абхазского обкома партии, заведовал  отделом  пропаганды и агитации, был  первым секретарем  Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома по идеологии. Избирался депутатом  Верховного Совета Абхазской  АССР трех  созывов. С 1994 по 2014 гг. Владимир Авидзба был Полномочным  представителем  РА в Турецкой Республике. Ему присвоен высший дипломатический  ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследовании. Награжден орденами «Ахьдз-апша» 3 третьей степени и «Знак Почёта», медалями СССР.

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