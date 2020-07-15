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Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии Владимир Авидзба
19:17, 20 Июля 2020
На 83-ем году ушел из жизни Владимир Авидзба.
Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Союз журналистов Абхазии извещает о смерти заслуженного журналиста Абхазии, кандидата исторических наук, партийного и государственного деятеля республики, дипломата, члена Союза журналистов СССР и Абхазии Владимира Авидзба.
Владимир Джамалович Авидзба родился 25 июня 1937 г. Авидзба заслуженный журналист, кандидат исторических наук, партийный и государственный деятель Абхазии, дипломат, член Союза журналистов Абхазии и СССР. В разные годы был на комсомольской и партийной работе, заведующим отделом и заместителем редактора газеты «Апсны капш», работал в аппарате Абхазского обкома партии, заведовал отделом пропаганды и агитации, был первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома по идеологии. Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 гг. Владимир Авидзба был Полномочным представителем РА в Турецкой Республике. Ему присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследовании. Награжден орденами «Ахьдз-апша» 3 третьей степени и «Знак Почёта», медалями СССР.
Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Союз журналистов Абхазии извещает о смерти заслуженного журналиста Абхазии, кандидата исторических наук, партийного и государственного деятеля республики, дипломата, члена Союза журналистов СССР и Абхазии Владимира Авидзба.
Владимир Джамалович Авидзба родился 25 июня 1937 г. Авидзба заслуженный журналист, кандидат исторических наук, партийный и государственный деятель Абхазии, дипломат, член Союза журналистов Абхазии и СССР. В разные годы был на комсомольской и партийной работе, заведующим отделом и заместителем редактора газеты «Апсны капш», работал в аппарате Абхазского обкома партии, заведовал отделом пропаганды и агитации, был первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома по идеологии. Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 гг. Владимир Авидзба был Полномочным представителем РА в Турецкой Республике. Ему присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследовании. Награжден орденами «Ахьдз-апша» 3 третьей степени и «Знак Почёта», медалями СССР.
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