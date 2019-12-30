15:47, 5 Января 2020 68
08:00, 5 Января 2020 389
15:11, 4 Января 2020 306
11:31, 4 Января 2020 299
23:53, 31 Декабря 2019 690
19:01, 31 Декабря 2019 453
15:43, 31 Декабря 2019 514
09:21, 31 Декабря 2019 616
20:52, 30 Декабря 2019 812
17:06, 30 Декабря 2019 542
14:40, 30 Декабря 2019 800
14:12, 30 Декабря 2019 535
14:03, 30 Декабря 2019 513
14:00, 30 Декабря 2019 1172
13:53, 30 Декабря 2019 568
13:50, 30 Декабря 2019 849
17:14, 27 Декабря 2019 1048
16:06, 27 Декабря 2019 1030
15:15, 27 Декабря 2019 901
16:13, 26 Декабря 2019 996
14:55, 26 Декабря 2019 910
13:53, 26 Декабря 2019 1359
13:37, 26 Декабря 2019 1055
12:48, 26 Декабря 2019 830
Популярное
30.12.2019 812
30.12.2019 800
31.12.2019 690
31.12.2019 616
30.12.2019 568
Ушел из жизни Анри Михайлович Джергения
65
15:47, 5 Января 2020
Анри Джергения - абхазский политик, в прошлом премьер-министр и генеральный прокурор Абхазии, правовед, дипломат.
Сухум. 5 января. Апсныпресс. На 79-м году ушел из жизни абхазский политик, в прошлом премьер-министр и генеральный прокурор Абхазии, правовед, дипломат Анри Михайлович Джергения.
Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в Ленинграде.
В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию.
В 1963 году окончил юридический факультет МГУ.
В 1963-1964 гг. — следователь МВД Абхазии.
В 1964-1965 гг. — служба в Советской армии.
В 1965-1973 гг. — старший следователь в МВД Абхазии.
В 1973-1975 гг. — старший следователь прокуратуры Сухуми.
В 1975-1978 гг. — председатель народного суда Сухуми.
В 1978-1992 гг. — член Верховного Суда Абхазии.
В 1989-2001 гг. — советник, личный представитель президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В 1992-2001 гг. — генеральный прокурор Абхазии, личный представитель президента Абхазии Владислава Ардзинба на переговорах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта с представителями России, Грузии, ООН, ОБСЕ.
В 2001-2002 гг. — премьер-министр Абхазии.
В 2004 году Анри Джергения баллотировался на пост президента Абхазии.
Сухум. 5 января. Апсныпресс. На 79-м году ушел из жизни абхазский политик, в прошлом премьер-министр и генеральный прокурор Абхазии, правовед, дипломат Анри Михайлович Джергения.
Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в Ленинграде.
В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию.
В 1963 году окончил юридический факультет МГУ.
В 1963-1964 гг. — следователь МВД Абхазии.
В 1964-1965 гг. — служба в Советской армии.
В 1965-1973 гг. — старший следователь в МВД Абхазии.
В 1973-1975 гг. — старший следователь прокуратуры Сухуми.
В 1975-1978 гг. — председатель народного суда Сухуми.
В 1978-1992 гг. — член Верховного Суда Абхазии.
В 1989-2001 гг. — советник, личный представитель президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В 1992-2001 гг. — генеральный прокурор Абхазии, личный представитель президента Абхазии Владислава Ардзинба на переговорах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта с представителями России, Грузии, ООН, ОБСЕ.
В 2001-2002 гг. — премьер-министр Абхазии.
В 2004 году Анри Джергения баллотировался на пост президента Абхазии.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.