Ушел из жизни Анри Михайлович Джергения

Анри Джергения - абхазский политик, в прошлом премьер-министр и генеральный прокурор Абхазии, правовед, дипломат.



Сухум. 5 января. Апсныпресс. На 79-м году ушел из жизни абхазский политик, в прошлом премьер-министр и генеральный прокурор Абхазии, правовед, дипломат Анри Михайлович Джергения.



Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в Ленинграде.

В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию.

В 1963 году окончил юридический факультет МГУ.

В 1963-1964 гг. — следователь МВД Абхазии.

В 1964-1965 гг. — служба в Советской армии.

В 1965-1973 гг. — старший следователь в МВД Абхазии.

В 1973-1975 гг. — старший следователь прокуратуры Сухуми.

В 1975-1978 гг. — председатель народного суда Сухуми.

В 1978-1992 гг. — член Верховного Суда Абхазии.

В 1989-2001 гг. — советник, личный представитель президента Абхазии Владислава Ардзинба.



В 1992-2001 гг. — генеральный прокурор Абхазии, личный представитель президента Абхазии Владислава Ардзинба на переговорах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта с представителями России, Грузии, ООН, ОБСЕ.



В 2001-2002 гг. — премьер-министр Абхазии.



В 2004 году Анри Джергения баллотировался на пост президента Абхазии.

