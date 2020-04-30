Уровень безопасности наших граждан должен быть высоким: Аслан Бжания представил нового министра ВД

Указом Президента Абхазии министром внутренних дел назначен Дмитрий Дбар.



Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Лана Цвижба. Президент РА Аслан Бжания представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Дмитрия Дбар.



При этом, Глава государства выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел: «МВД – это, в известной степени, лицо государства. Поэтому я, как Президент, буду уделять особое внимание работе МВД. Мы живем в непростом мире, поэтому удержать ситуацию, особенно в предвыборный и выборный период было непросто, и очень многие, сидящие в этом зале, приложили большие усилия, чтобы наступил сегодняшний день».



Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед сотрудниками МВД будут выполнены: «Вы понимаете, многое будет связано с финансовыми возможностями страны. Любые преобразования в рамках вашего ведомства нуждаются в финансировании. Сейчас из-за пандемии коронавируса экономическая ситуация ухудшилась. Но это не является основанием для того, чтобы опускать руки. Те обязательства по заработной плате, по пенсиям, которые взяло на себя абхазское государство, в любом случае, будут выполнены. Хотя если ситуация пойдет таким образом, как сегодня, собственная доходная часть бюджета может сократиться вдвое. Но мы будем изыскивать резервы, просить наших российских партнеров, чтобы обязательства перед вами по заработной плате и иным выплатам были выполнены», - сказал Бжания.



Аслан Бжания сообщил о перспективах ведомства: «Будем усиливать основное направление – это криминальная милиция. В этом году будут подготовлены предложения по реформированию, которые улучшат качество нашей работы. Сотруднику милиции необходимо вернуть тот должный уровень авторитета, который у него был когда-то, это наша совместная задача. Ну и, конечно же, нужна открытость там, где это возможно, общество должно знать, чем занимается МВД. Очень часто придется руководителям МВД появляться на телеэкранах и отчитываться о проделанной работе. Особое внимание нужно уделять взаимодействию с Прокуратурой, которая осуществляет прокурорский надзор, так, как это нужно. Ничего личного, никаких перекосов не будет. У меня хватит времени вникнуть в проблемы, считайте, что мы работаем вместе. Рассчитываю на то, что у нас с вами многое получится, люди ждут, когда будет обеспечен правопорядок. Никакого центра силы в стране не должно быть, кроме официальных государственных институтов. Необходимо в полной мере осуществлять меры государственного принуждения в соответствии с буквой и духом Закона. Уровень безопасности наших граждан должен быть высоким».



Аслан Бжания поблагодарил экс-министра Раули Смыр за проделанную работу.



Со своей стороны новый министр Дмитрий Дбар заверил: «Мы приложим все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные перед сотрудниками органов внутренних дел».