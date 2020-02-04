Уполномоченный по правам человека в Абхазии направила обращение в Генпрокуратуру

Обращение направлено в связи с несвоевременным финансированием психиатрической больницы.



Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл направила в Генеральную прокуратуру и Контрольную Палату РА обращение в связи с несвоевременным финансированием психиатрической больницы.



В обращении говорится:



«В Аппарате Уполномоченного по правам человека имеется информация, свидетельствующая о задержках финансирования психиатрической больницы. Мы считаем, что информация, изложенная в заявлении Уполномоченного от 6 февраля 2020 г. о несвоевременном финансировании Республиканской специализированной психиатрической больницы, а также комментарий к указанному заявлению пресс-службы Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА дают основание Уполномоченному по правам человека в РА обратиться к Генеральной прокуратуре РА и Контрольной Палате РА с просьбой провести тщательное расследование изложенных фактов. Мы надеемся, что результаты проверки службы государственного финансового контроля и надзирающего органа за соблюдением и исполнением законов РА выявят причины финансовых проблем в РСПБ, негативно отразившихся на оказании психиатрической помощи лицам, находящимся на стационарном лечении в больнице».

