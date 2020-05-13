Учебный год для учащихся с 1 по 10 классы завершен

В этом году в Абхазии более 1800 выпускников, среди них 10 медалистов.







Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии приняло решение завершить учебный год для учащихся с 1 по 10 классы. Об этом Апсныпресс сообщили в пресс-службе Министерства.







По информации руководителя пресс-службы Министерства просвещения и языковой политики Аслана Кутелия, такое решение было принято на совещании и.о. министра просвещения Адгура Какоба с заведующими районных управлений образования. «Для учащихся 11 классов со 2 июня на две недели возобновятся уроки для подготовки к выпускным экзаменам. Школьники будут сдавать экзамены только по двум предметам - «родной язык» и «математика» письменно», - сказал Кутелия.







При этом руководитель пресс-службы сообщил, что окончательное решение по проведению торжественных мероприятий, посвященных получению аттестатов и «последнему звонку», пока не принято.







В этом году в Абхазии более 1800 выпускников, среди них 10 медалистов.