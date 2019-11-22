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Участие ТПП Абхазии в выставке «Food Africa-2019» сорвано по вине Грузии
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14:06, 29 Ноября 2019
По результатам ранее проведённых переговоров, организаторы выставки уведомили руководство ТПП РА, что участие абхазской делегации в выставке одобрено.
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. C 9 по 11 декабря 2019 года в Каире – столице Арабской Республике Египет, будет проходить V международная торговая выставка продуктов питания и напитков «Food Africa-2019». Еще полгода назад руководством Торгово-промышленной палаты было принято решение принять участие в этом мероприятии. Более того, проводились длительные переговоры по прохождению регистрации и разработке схемы павильона. От ТПП РА была заявлена делегация из 4 человек, во главе с президентом Тамилой Мерцхулава. В соответствии с подписанным Договором, была перечислена необходимая сумма за аренду павильона, площадью в 12 кв. м. При этом по результатам ранее проведённых переговоров, организаторы выставки уведомили руководство ТПП РА, что никаких проблем с участием Республики Абхазия в этом мероприятии быть не может, и участие абхазской делегации ими одобрено. К сожалению, несколько дней назад, организаторы «Food Africa 2019» устно сообщили в ТПП РА о требовании посольства Грузии, которое располагается в Каире, исключить из стран-участниц Республику Абхазия с использованием абхазской атрибутики. По их словам, представители грузинского посольства в своем обращении ссылались на то, что Абхазия – это один из районов Грузии, и нет никакого основания для ее участия в международной выставке. Позже, организаторов мероприятия проинформировал МИД Египта о поступившей ноте протеста посольства Грузии в Египте и рекомендовало расторгнуть Договор с ТПП РА, лишив Абхазию права участия в «Food Africa 2019».
По итогам проведенных переговоров МИД Египта с организаторами выставки, 19 ноября, в адрес ТПП РА поступил официальный отказ, который объясняется «нежеланием подрывать отношения с МИД Египта, а также в целях сохранения имиджа своей выставки».
Со своей стороны, руководство ТПП РА направило официальное письмо в адрес «Food Africa 2019», в котором выразило свою позицию по сложившейся ситуации. «Считаем, что такие действия носят дискриминационный характер по отношению к Республике Абхазия в целом. Бизнес всегда должен находиться вне политики и такого рода действия МИД Египта наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству, направленному на развитие торгово-экономических связей между Республикой Абхазия и Арабской Республикой Египет», – констатировала президент ТПП Тамила Мерцхулава.
Как подчеркнула Мерцхулава: «Этот случай не является исключением. Посольства Грузии по всему миру очень быстро реагируют на участие ТПП РА в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях и препятствуют этому процессу. Грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП РА, так как на сегодняшний день это единственная организация в Абхазии, которая принимает участие в международных выставках в качестве представителей независимого государства и продвигает положительный имидж страны за рубежом».
Мерцхулава отметила, что участие ТПП РА в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в первую очередь, направлено на решение маркетинговых проблем и задач, а также на определение основных тенденций спроса и поиск новых партнеров. Эту работу ТПП РА проводит с целью развития внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия и содействия повышению эффективности экспорта отечественной продукции. «Несмотря на подобные преграды и провокации, ТПП РА и впредь будет принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и доносить достоверную информацию об Абхазии до граждан разных стран», – констатировала она.
(АП): «Food Africa» – крупнейшая на Африканском континенте международная торговая выставка, специализирующаяся на пищевой и агропромышленности. Выставка представляет собой уникальную платформу для доступа к египетскому мегамаркету и быстро развивающейся сельскохозяйственной отрасли Африки.
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. C 9 по 11 декабря 2019 года в Каире – столице Арабской Республике Египет, будет проходить V международная торговая выставка продуктов питания и напитков «Food Africa-2019». Еще полгода назад руководством Торгово-промышленной палаты было принято решение принять участие в этом мероприятии. Более того, проводились длительные переговоры по прохождению регистрации и разработке схемы павильона. От ТПП РА была заявлена делегация из 4 человек, во главе с президентом Тамилой Мерцхулава. В соответствии с подписанным Договором, была перечислена необходимая сумма за аренду павильона, площадью в 12 кв. м. При этом по результатам ранее проведённых переговоров, организаторы выставки уведомили руководство ТПП РА, что никаких проблем с участием Республики Абхазия в этом мероприятии быть не может, и участие абхазской делегации ими одобрено. К сожалению, несколько дней назад, организаторы «Food Africa 2019» устно сообщили в ТПП РА о требовании посольства Грузии, которое располагается в Каире, исключить из стран-участниц Республику Абхазия с использованием абхазской атрибутики. По их словам, представители грузинского посольства в своем обращении ссылались на то, что Абхазия – это один из районов Грузии, и нет никакого основания для ее участия в международной выставке. Позже, организаторов мероприятия проинформировал МИД Египта о поступившей ноте протеста посольства Грузии в Египте и рекомендовало расторгнуть Договор с ТПП РА, лишив Абхазию права участия в «Food Africa 2019».
По итогам проведенных переговоров МИД Египта с организаторами выставки, 19 ноября, в адрес ТПП РА поступил официальный отказ, который объясняется «нежеланием подрывать отношения с МИД Египта, а также в целях сохранения имиджа своей выставки».
Со своей стороны, руководство ТПП РА направило официальное письмо в адрес «Food Africa 2019», в котором выразило свою позицию по сложившейся ситуации. «Считаем, что такие действия носят дискриминационный характер по отношению к Республике Абхазия в целом. Бизнес всегда должен находиться вне политики и такого рода действия МИД Египта наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству, направленному на развитие торгово-экономических связей между Республикой Абхазия и Арабской Республикой Египет», – констатировала президент ТПП Тамила Мерцхулава.
Как подчеркнула Мерцхулава: «Этот случай не является исключением. Посольства Грузии по всему миру очень быстро реагируют на участие ТПП РА в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях и препятствуют этому процессу. Грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП РА, так как на сегодняшний день это единственная организация в Абхазии, которая принимает участие в международных выставках в качестве представителей независимого государства и продвигает положительный имидж страны за рубежом».
Мерцхулава отметила, что участие ТПП РА в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в первую очередь, направлено на решение маркетинговых проблем и задач, а также на определение основных тенденций спроса и поиск новых партнеров. Эту работу ТПП РА проводит с целью развития внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия и содействия повышению эффективности экспорта отечественной продукции. «Несмотря на подобные преграды и провокации, ТПП РА и впредь будет принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и доносить достоверную информацию об Абхазии до граждан разных стран», – констатировала она.
(АП): «Food Africa» – крупнейшая на Африканском континенте международная торговая выставка, специализирующаяся на пищевой и агропромышленности. Выставка представляет собой уникальную платформу для доступа к египетскому мегамаркету и быстро развивающейся сельскохозяйственной отрасли Африки.
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