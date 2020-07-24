10:45, 24 Июля 2020
21:00, 23 Июля 2020 306
17:52, 23 Июля 2020 345
17:11, 23 Июля 2020 321
16:47, 23 Июля 2020 488
16:28, 23 Июля 2020 313
16:21, 23 Июля 2020 282
16:03, 23 Июля 2020 218
15:47, 23 Июля 2020 399
15:39, 23 Июля 2020 628
15:18, 23 Июля 2020 349
12:19, 23 Июля 2020 516
10:12, 23 Июля 2020 534
10:00, 23 Июля 2020 335
21:01, 22 Июля 2020 1746
19:00, 22 Июля 2020 489
18:14, 22 Июля 2020 599
16:21, 22 Июля 2020 709
16:17, 22 Июля 2020 967
16:11, 22 Июля 2020 820
16:03, 22 Июля 2020 582
15:20, 22 Июля 2020 274
13:21, 22 Июля 2020 498
12:07, 22 Июля 2020 456
Популярное
22.07.2020 1746
20.07.2020 1033
21.07.2020 977
22.07.2020 967
21.07.2020 927
21.07.2020 868
20.07.2020 858
21.07.2020 849
22.07.2020 820
У пяти человек подтвердился диагноз COVID-19
10:45, 24 Июля 2020
Это сотрудники медучреждений, контактировавших с ранее зараженными.
Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у 5 человек. Это лица из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений, имевших контакты с инфицированными коронавирусной инфекцией, обнаруженными 22 июля.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, все они бессимптомные носители инфекции, заболевание у них протекает в легкой форме.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у 5 человек. Это лица из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений, имевших контакты с инфицированными коронавирусной инфекцией, обнаруженными 22 июля.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, все они бессимптомные носители инфекции, заболевание у них протекает в легкой форме.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.