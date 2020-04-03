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У граждан, пересекших сегодня КПП Псоу, симптомов короновируса или повышенной температуры нет
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19:51, 3 Апреля 2020
На КПП «Псоу» работу медиков-спасателей промониторили начальник медуправления МЧС и председатель Государственного таможенного комитета РА.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния проинспектировал работу подразделений спасательного ведомства, дислоцированных в Галском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении, спасатели несут свою службу в условиях карантина, и в этой связи министр уделил особое внимание выполнению всего комплекса мер по противодействию распространения коронавируса в республике.
Также уделено особое внимание обеспечению личного состава средствами индивидуальной защиты.
На КПП «Псоу» работу медиков-спасателей промониторили начальник медуправления МЧС Андзор Гоов и председатель Государственного таможенного комитета республики Гурам Инапшба.
По данным на 15 часов 30 минут 3 апреля государственную границу пересекли 60 граждан республики. Выявленных с повышенной температурой или симптомами коронавируса нет.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния проинспектировал работу подразделений спасательного ведомства, дислоцированных в Галском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении, спасатели несут свою службу в условиях карантина, и в этой связи министр уделил особое внимание выполнению всего комплекса мер по противодействию распространения коронавируса в республике.
Также уделено особое внимание обеспечению личного состава средствами индивидуальной защиты.
На КПП «Псоу» работу медиков-спасателей промониторили начальник медуправления МЧС Андзор Гоов и председатель Государственного таможенного комитета республики Гурам Инапшба.
По данным на 15 часов 30 минут 3 апреля государственную границу пересекли 60 граждан республики. Выявленных с повышенной температурой или симптомами коронавируса нет.
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