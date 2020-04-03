У граждан, пересекших сегодня КПП Псоу, симптомов короновируса или повышенной температуры нет

На КПП «Псоу» работу медиков-спасателей промониторили начальник медуправления МЧС и председатель Государственного таможенного комитета РА.



Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния проинспектировал работу подразделений спасательного ведомства, дислоцированных в Галском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как отмечается в сообщении, спасатели несут свою службу в условиях карантина, и в этой связи министр уделил особое внимание выполнению всего комплекса мер по противодействию распространения коронавируса в республике.



Также уделено особое внимание обеспечению личного состава средствами индивидуальной защиты.



На КПП «Псоу» работу медиков-спасателей промониторили начальник медуправления МЧС Андзор Гоов и председатель Государственного таможенного комитета республики Гурам Инапшба.



По данным на 15 часов 30 минут 3 апреля государственную границу пересекли 60 граждан республики. Выявленных с повышенной температурой или симптомами коронавируса нет.

