У двоих граждан подтверждён COVID - 19

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 человек.



Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 27 июля следующая.



За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 человек.



Обследование всех контактных лиц продолжается.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

