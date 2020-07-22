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У двоих граждан подтверждён COVID - 19
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20:19, 27 Июля 2020
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 человек.
Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 27 июля следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 27 июля следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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