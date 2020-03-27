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Твори добро: волонтёры в Очамчыре оказывают помощь пожилым людям

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12:10, 1 Апреля 2020
Твори добро: волонтёры в Очамчыре оказывают помощь пожилым людям
Помощь уже была оказана пятерым пожилым женщинам.

Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба. Волонтеры в Очамчыре оказывают помощь пожилым людям, закупая своими силами продовольственные товары и медикаменты. Об этом Апсныпресс рассказала старший специалист службы социальной поддержки детей и семей Очамчырского района Маяна Герхелия.

По информации  Герхелия, это ребята, которые живут здесь, в городе, и знают, кто остро нуждается в помощи. «Волонтеры в основном занимаются информационной частью, разносят листовки по магазинам и аптекам, объясняют, что не нужно выходить из дома без необходимости», – сказала она.

Маяна Герхелия отметила, что их задача на данном этапе скоординировать все усилия: «Волонтеры своими силами закупили продукты и медикаменты для того, чтобы помочь одиноким, пожилым людям. Помощь уже была оказана пятерым пожилым женщинам».

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