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Творческие коллективы Абхазии примут участие в Дне города Москвы
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12:22, 27 Августа 2019
МКДЦ РА, в сотрудничестве с Департаментом международного сотрудничества ВДНХ, принимает участие в подготовке участия Абхазии в мероприятии.
Сухум. 27 августа. Апсныпресс. 7 сентября представители Абхазии примут участие в праздновании Дня города в Москве, на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА.
Как говорится в сообщении, мероприятие планируется провести в формате многонационального концерта, в котором примут участие
национальные коллективы или сольные исполнители дружественных республик и сводный симфонический оркестр, сформированный при участии музыкантов приглашённых стран. Россия, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Армения, Беларусь и
Азербайджан представят зрителям своих исполнителей и национальные творческие коллективы.
Как рассказал исполнительный директор МКДЦ РА Олег Лакоба: «В Абхазской части программы прозвучит стихотворение «Родина» поэта Сандро Сангулиа, которое на родном языке продекламирует поэтесса, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа Гунда Сакания. Затем, на главную сцену Москвы выйдет солистка Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава с песней «Абхазия моя», в сопровождении Московского ансамбля абхазского танца «Амцабз» под руководством Лаши Марухба».
На концерте планируется принять более трёх тысяч зрителей. Среди почётных гостей – Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, послы дружественных государств, почётные граждане Москвы. Первый канал ТВ будет вести прямую трансляцию мероприятия на крупнейшие города России.
«МКДЦ РА, в сотрудничестве с Департаментом международного сотрудничества ВДНХ, принимает участие в подготовке участия нашей страны в столь значимом мероприятии», - добавил Олег Лакоба.
Сухум. 27 августа. Апсныпресс. 7 сентября представители Абхазии примут участие в праздновании Дня города в Москве, на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА.
Как говорится в сообщении, мероприятие планируется провести в формате многонационального концерта, в котором примут участие
национальные коллективы или сольные исполнители дружественных республик и сводный симфонический оркестр, сформированный при участии музыкантов приглашённых стран. Россия, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Армения, Беларусь и
Азербайджан представят зрителям своих исполнителей и национальные творческие коллективы.
Как рассказал исполнительный директор МКДЦ РА Олег Лакоба: «В Абхазской части программы прозвучит стихотворение «Родина» поэта Сандро Сангулиа, которое на родном языке продекламирует поэтесса, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа Гунда Сакания. Затем, на главную сцену Москвы выйдет солистка Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава с песней «Абхазия моя», в сопровождении Московского ансамбля абхазского танца «Амцабз» под руководством Лаши Марухба».
На концерте планируется принять более трёх тысяч зрителей. Среди почётных гостей – Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, послы дружественных государств, почётные граждане Москвы. Первый канал ТВ будет вести прямую трансляцию мероприятия на крупнейшие города России.
«МКДЦ РА, в сотрудничестве с Департаментом международного сотрудничества ВДНХ, принимает участие в подготовке участия нашей страны в столь значимом мероприятии», - добавил Олег Лакоба.
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