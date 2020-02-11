«Туры в Абхазию, подальше от коронавируса» продают на платформе объявлений Авито

Пользователи одной из самых популярных платформ объявлений в России рекламируют туры в Абхазию.



Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. На сайте одной из самых популярных платформ объявлений в России Авито по запросу «коронавирус» выходит реклама «Туры в Абхазию, подальше от коронавируса». Такой рекламный ход Апсныпресс прокомментировала президент общественной организации «Абхазский союз туризма» Анна Калягина.



Как подчеркнула Калягина, Абхазии любая реклама не помешает. «Это хороший маркетинговый ход. В принципе, реклама с правильной подачей, ребята молодцы. Думаю, туроператоры оказались находчивыми и креативными. Хороший хайп!» - сказала она.



При этом Анна Калягина отметила: «У нас прекрасная природа, чистый воздух, солнце, с наступлением весны все начинает цвести… Так что, нужно ехать именно в Абхазию».



