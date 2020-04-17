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Туроператоры предлагают путевки в Абхазию и планируют чартерные рейсы в Сочи

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13:01, 21 Апреля 2020
Туроператоры предлагают путевки в Абхазию и планируют чартерные рейсы в Сочи
Запустить чартерные рейсы в Сочи планируется уже с 3 июня. 

Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. Несмотря на введенный в России из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции, туроператоры уже составляют программу на лето 2020 г. и готовы запустить чартерные рейсы в Сочи уже с июня. Об этом сообщается на портале RuNews24. 

Как говорится в сообщении, туроператоры планируют доставлять отдыхающих на курорты из Москвы уже с 3 июня. Чартерные рейсы предполагают включение трансфера в стоимость отдыха. 

В частности, туристические агентства предлагают отдых в гостиницах Абхазии. Цены на путевки начинаются от 25 тыс. руб. на 2-х человек на неделю без питания, отель с завтраками – на 5 тыс. дороже, есть возможность приобрести турпоездки на озеро Рица, в Сухум и Гагру. 

При этом отмечается, что в истории российских туроператоров впервые вводятся чартерные рейсы в Сочи. В условиях кризиса, сложившегося из-за пандемии, такой способ перевозок туристов считается вполне оправданным.

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