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ЦИК: зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тимура Бейя кандидатом в депутаты Парламента

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17:34, 28 Мая 2020
ЦИК: зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тимура Бейя кандидатом в депутаты Парламента
Повторные выборы назначены на 12 июля. 

Сухум. 28 мая. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

По сообщению Центризбиркома, в соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Бейя Тимура Абесаломовича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента РА по Бзыпскому избирательному округу № 10 .

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