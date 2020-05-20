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ЦИК: зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тамази Лейба кандидатом в депутаты Парламента

30
17:04, 27 Мая 2020
ЦИК: зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тамази Лейба кандидатом в депутаты Парламента
Повторные выборы назначены на 12 июля. 

Сухум. 27 мая. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

Как сообщили в Центризбиркоме, в соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Лейба Тамази Гавриловича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу №10.

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