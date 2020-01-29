APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Государственному информационному агентству Апсныпресс – 25 лет! *** 
Лента новостей
13:27, 1 Февраля 2020 103
11:39, 1 Февраля 2020 317
17:43, 31 Января 2020 1639
16:09, 31 Января 2020 271
15:17, 31 Января 2020 267
14:29, 31 Января 2020 381
14:00, 31 Января 2020 257
13:28, 31 Января 2020 722
12:59, 31 Января 2020 345
09:30, 31 Января 2020 327
17:27, 30 Января 2020 912
17:24, 30 Января 2020 783
16:36, 30 Января 2020 542
14:56, 30 Января 2020 702
12:47, 30 Января 2020 427
12:22, 30 Января 2020 306
14:49, 29 Января 2020 835
14:11, 29 Января 2020 2762
12:41, 29 Января 2020 378
12:36, 29 Января 2020 626
16:42, 28 Января 2020 871
15:00, 28 Января 2020 793
14:45, 28 Января 2020 444
14:26, 28 Января 2020 388
12:59, 28 Января 2020 779

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / ЦИК РА зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Кана Кварчия

ЦИК РА зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Кана Кварчия

11
13:27, 1 Февраля 2020
ЦИК РА зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Кана Кварчия
Выборы Президента Абхазии назначены на 22 марта.

Сухум. 1 февраля. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии  Абхазии прошла регистрация инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Кана Валерьевича Кварчия.

Согласно  принятому Центральной избирательной комиссией «Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия», выдвижение кандидатов в Президенты РА и регистрация инициативных групп и партий началась с 22 января. Регистрация продлится до 11 февраля 2020 г.


(АП): 12 января на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии было принято решение о проведении выборов Президента Республики Абхазия 22 марта 2020 года.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика