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ЦИК РА зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Кана Кварчия
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13:27, 1 Февраля 2020
Выборы Президента Абхазии назначены на 22 марта.
Сухум. 1 февраля. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии Абхазии прошла регистрация инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Кана Валерьевича Кварчия.
Согласно принятому Центральной избирательной комиссией «Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия», выдвижение кандидатов в Президенты РА и регистрация инициативных групп и партий началась с 22 января. Регистрация продлится до 11 февраля 2020 г.
(АП): 12 января на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии было принято решение о проведении выборов Президента Республики Абхазия 22 марта 2020 года.
Сухум. 1 февраля. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии Абхазии прошла регистрация инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Кана Валерьевича Кварчия.
Согласно принятому Центральной избирательной комиссией «Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия», выдвижение кандидатов в Президенты РА и регистрация инициативных групп и партий началась с 22 января. Регистрация продлится до 11 февраля 2020 г.
(АП): 12 января на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии было принято решение о проведении выборов Президента Республики Абхазия 22 марта 2020 года.
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