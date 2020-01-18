ЦИК РА: третий день без регистрации

Центризбирком Абхазии назначил дату повторных президентских выборов на 22 марта.



Сухум. 24 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В пресс-службе Центральной Избирательной Комиссии Республики Абхазия сообщили Апсныпресс, что к 12:00, 24 января не зарегистрировано ни одной инициативной группы и партии по выдвижению кандидатов в Президенты.



Согласно «Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия» ЦИК РА, выдвижение кандидатов в Президенты РА и регистрация инициативных групп и партий началась 22 января 2020 г. и продлится до 11 февраля 2020 г.





(АП): 12 января на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии было принято решение о проведении выборов Президента Республики Абхазия 22 марта 2020 года.

