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ЦИК РА: считать избранным Президентом Абхазии Аслана Бжания
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12:15, 23 Марта 2020
В Абхазии прошли повторные выборы Президента РА.
Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба/Аманда Касландзия. В Международном пресс-центре «Выборы Президента Абхазии 2020» объявили предварительные результаты голосования.
Председатель ЦИК Тамаз Гогия проинформировал:
«В соответствии со статьей 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» и на основании протоколов окружных избирательных комиссии об итогах голосования, ЦИК РА установила предварительные итоги повторных выборов Президента РА:
общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325;
общее количество погашенных бюллетеней – 36 215;
общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;
общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110;
общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки;
общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба – 33 686, что составляет 35,42%;
общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Аслана Бжания – 53 741, что составляет 56,5%;
общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Леонида Дзапшба – 2 114, что составляет 2,22%;
общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты – 1 666;
общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3 092».
На основании статьи 18 Конституционного Закона РА «О выборах Президента РА», Центральная избирательная комиссия решила:
«Считать избранным Президентом Республики Абхазия Аслана Бжания, набравшего 53 741 голосов, что составляет 56, 5% общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Бадру Гунба».
Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба/Аманда Касландзия. В Международном пресс-центре «Выборы Президента Абхазии 2020» объявили предварительные результаты голосования.
Председатель ЦИК Тамаз Гогия проинформировал:
«В соответствии со статьей 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» и на основании протоколов окружных избирательных комиссии об итогах голосования, ЦИК РА установила предварительные итоги повторных выборов Президента РА:
общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325;
общее количество погашенных бюллетеней – 36 215;
общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;
общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110;
общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки;
общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба – 33 686, что составляет 35,42%;
общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Аслана Бжания – 53 741, что составляет 56,5%;
общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Леонида Дзапшба – 2 114, что составляет 2,22%;
общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты – 1 666;
общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3 092».
На основании статьи 18 Конституционного Закона РА «О выборах Президента РА», Центральная избирательная комиссия решила:
«Считать избранным Президентом Республики Абхазия Аслана Бжания, набравшего 53 741 голосов, что составляет 56, 5% общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Бадру Гунба».
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