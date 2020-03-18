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ЦИК РА: считать избранным Президентом Абхазии Аслана Бжания

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12:15, 23 Марта 2020
ЦИК РА: считать избранным Президентом Абхазии Аслана Бжания
В Абхазии прошли повторные выборы Президента РА.

Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба/Аманда Касландзия. В Международном пресс-центре «Выборы Президента Абхазии 2020» объявили предварительные результаты голосования.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия проинформировал:

«В соответствии со статьей 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» и на основании протоколов окружных избирательных комиссии об итогах голосования, ЦИК РА установила предварительные итоги повторных выборов Президента РА:

общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325;

общее количество погашенных бюллетеней – 36 215;

общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;

общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110;

общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки;

общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба – 33 686, что составляет 35,42%;

общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Аслана Бжания – 53 741, что составляет 56,5%;

общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Леонида Дзапшба – 2 114, что составляет 2,22%;

общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты – 1 666;

общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3 092».

На основании статьи 18 Конституционного Закона РА «О выборах Президента РА», Центральная избирательная комиссия решила:

«Считать избранным Президентом Республики Абхазия Аслана Бжания, набравшего 53 741 голосов, что составляет 56, 5% общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Бадру Гунба».

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