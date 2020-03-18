ЦИК РА: считать избранным Президентом Абхазии Аслана Бжания

В Абхазии прошли повторные выборы Президента РА.



Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба/Аманда Касландзия. В Международном пресс-центре «Выборы Президента Абхазии 2020» объявили предварительные результаты голосования.



Председатель ЦИК Тамаз Гогия проинформировал:



«В соответствии со статьей 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» и на основании протоколов окружных избирательных комиссии об итогах голосования, ЦИК РА установила предварительные итоги повторных выборов Президента РА:



общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325;



общее количество погашенных бюллетеней – 36 215;



общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;



общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110;



общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки;



общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба – 33 686, что составляет 35,42%;



общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Аслана Бжания – 53 741, что составляет 56,5%;



общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Леонида Дзапшба – 2 114, что составляет 2,22%;



общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты – 1 666;



общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3 092».



На основании статьи 18 Конституционного Закона РА «О выборах Президента РА», Центральная избирательная комиссия решила:



«Считать избранным Президентом Республики Абхазия Аслана Бжания, набравшего 53 741 голосов, что составляет 56, 5% общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Бадру Гунба».