ЦИК РА опубликовал биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии

Выборы Президента Абхазии назначены на 22 марта.



Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты Республики Абхазия.





Биографические данные кандидата в Президенты

Республики Абхазия





1. Фамилия, имя, отчество: Дзапшба Леонид Юрьевич.

2. Число, месяц, год и место рождения: 03.02.1961г. с. Бармыш Гудаутского района.



3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Омская высшая школа милиции МВД СССР (Академия МВД РФ) 1991г. – юрист.



5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):



2015 г. – министр Внутренних дел Республики Абхазия с присвоением звания генерал-лейтенанта милиции. В 2016г. переведен на должность советника Президента Республики Абхазия по взаимодействию с правоохранительными органами Республики Абхазия.



6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Инал-ипа, д. 16, кв.15.

7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - участник войны.

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 1991г. по настоящее время.





Биографические данные кандидата в вице-президенты Республики Абхазия



1. Фамилия, имя, отчество: Хашба Виктор Шамилович.

2. Число, месяц, год и место рождения: 11.10.1957г. г.Ткуарчал Ткуарчалского района.



3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Московский всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, присвоена квалификация – инженер-механик.



5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):



Предприниматель.



6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Агумаа, I туп., д. 23.

7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. – участник войны.

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 2014г.





Биографические данные кандидата в Президенты

Республики Абхазия



1. Фамилия, имя, отчество: Ардзинба Адгур Амиранович.

2. Число, месяц, год и место рождения: 08.01.1982г. г. Гудаута Гудаутского района.



3. Национальность: абхаз.

4. Образование: КБГУ им. Бербекова «Промышленно-гражданское строительство» 2001-2007гг. Аспирантура Волгоградский государственный технический университет, направление «Экономика и управление народным хозяйством» 2007-2009гг.



5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):



Министерство экономики, Правительство Республики Абхазия.

Вице-премьер, министр.



6. Адрес места жительства: г. Новый-Афон, ул. Лакоба, д. 60, кв.4.

7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг.

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9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с момента рождения по настоящее время.



Биографические данные кандидата в вице - президенты Республики Абхазия



1. Фамилия, имя, отчество: Ашуба Арда Енверович.

2. Число, месяц, год и место рождения: 04.05.1971г. с. Гвада Очамчырского района.

3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Абхазский государственный университет, филологический факультет по специальности «Абхазский язык и литература». Аспирантура: Адыгейский государственный университет. Кандидат филологических наук.



5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):



Абхазский институт гуманитарных исследований. Директор.



6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Дарсалия, д. 1.

7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - участник войны.

9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с рождения по настоящее время.





Биографические данные кандидата в Президенты

Республики Абхазия



1. Фамилия, имя, отчество: Бжания Аслан Георгиевич.

2. Число, месяц, год и место рождения: 06.04.1963 г. с. Тамыш Очамчырского района.



3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Московский автомобильно-дорожный институт, инженер-строитель, высшие курсы КГБ СССР 1991г., оперработник, в 1999г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, экономист-топ-менеджер.



5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):



Президент Фонда социально-экономических и политических исследований «АП-РА» 2015г. С 2017г. депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.



6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Инал-ипа, д. 16, кв.15.

7. Гражданство: Республики Абхазия.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - прохождение службы в органах государственной безопасности Республики Абхазия.



9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с октября 2008 года по настоящее время.





Биографические данные кандидата в вице - президенты Республики Абхазия



1. Фамилия, имя, отчество: Гунба Бадра Зурабович.

2. Число, месяц, год и место рождения: 14.08.1981г. г. Сухум.

3. Национальность: абхаз.

4. Образование: Саратовский государственный аграрный университет, экономический факультет, по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».



5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):



Предпринимательская деятельность.



6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. 30 Сентября, д. 8, кв.3.

7. Гражданство: Республики Абхазия.

8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг.

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9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: 13 лет.

