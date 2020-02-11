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ЦИК РА опубликовал биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии
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13:37, 18 Февраля 2020
Выборы Президента Абхазии назначены на 22 марта.
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты Республики Абхазия.
Биографические данные кандидата в Президенты
Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Дзапшба Леонид Юрьевич.
2. Число, месяц, год и место рождения: 03.02.1961г. с. Бармыш Гудаутского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Омская высшая школа милиции МВД СССР (Академия МВД РФ) 1991г. – юрист.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
2015 г. – министр Внутренних дел Республики Абхазия с присвоением звания генерал-лейтенанта милиции. В 2016г. переведен на должность советника Президента Республики Абхазия по взаимодействию с правоохранительными органами Республики Абхазия.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Инал-ипа, д. 16, кв.15.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - участник войны.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 1991г. по настоящее время.
Биографические данные кандидата в вице-президенты Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Хашба Виктор Шамилович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 11.10.1957г. г.Ткуарчал Ткуарчалского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Московский всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, присвоена квалификация – инженер-механик.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Предприниматель.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Агумаа, I туп., д. 23.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. – участник войны.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 2014г.
Биографические данные кандидата в Президенты
Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Ардзинба Адгур Амиранович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 08.01.1982г. г. Гудаута Гудаутского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: КБГУ им. Бербекова «Промышленно-гражданское строительство» 2001-2007гг. Аспирантура Волгоградский государственный технический университет, направление «Экономика и управление народным хозяйством» 2007-2009гг.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Министерство экономики, Правительство Республики Абхазия.
Вице-премьер, министр.
6. Адрес места жительства: г. Новый-Афон, ул. Лакоба, д. 60, кв.4.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг.
-----
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с момента рождения по настоящее время.
Биографические данные кандидата в вице - президенты Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Ашуба Арда Енверович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 04.05.1971г. с. Гвада Очамчырского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Абхазский государственный университет, филологический факультет по специальности «Абхазский язык и литература». Аспирантура: Адыгейский государственный университет. Кандидат филологических наук.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Абхазский институт гуманитарных исследований. Директор.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Дарсалия, д. 1.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - участник войны.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с рождения по настоящее время.
Биографические данные кандидата в Президенты
Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Бжания Аслан Георгиевич.
2. Число, месяц, год и место рождения: 06.04.1963 г. с. Тамыш Очамчырского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Московский автомобильно-дорожный институт, инженер-строитель, высшие курсы КГБ СССР 1991г., оперработник, в 1999г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, экономист-топ-менеджер.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Президент Фонда социально-экономических и политических исследований «АП-РА» 2015г. С 2017г. депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Инал-ипа, д. 16, кв.15.
7. Гражданство: Республики Абхазия.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - прохождение службы в органах государственной безопасности Республики Абхазия.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с октября 2008 года по настоящее время.
Биографические данные кандидата в вице - президенты Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Гунба Бадра Зурабович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 14.08.1981г. г. Сухум.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Саратовский государственный аграрный университет, экономический факультет, по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Предпринимательская деятельность.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. 30 Сентября, д. 8, кв.3.
7. Гражданство: Республики Абхазия.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг.
-----
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: 13 лет.
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала биографические данные кандидатов в президенты и вице-президенты Республики Абхазия.
Биографические данные кандидата в Президенты
Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Дзапшба Леонид Юрьевич.
2. Число, месяц, год и место рождения: 03.02.1961г. с. Бармыш Гудаутского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Омская высшая школа милиции МВД СССР (Академия МВД РФ) 1991г. – юрист.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
2015 г. – министр Внутренних дел Республики Абхазия с присвоением звания генерал-лейтенанта милиции. В 2016г. переведен на должность советника Президента Республики Абхазия по взаимодействию с правоохранительными органами Республики Абхазия.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Инал-ипа, д. 16, кв.15.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - участник войны.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 1991г. по настоящее время.
Биографические данные кандидата в вице-президенты Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Хашба Виктор Шамилович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 11.10.1957г. г.Ткуарчал Ткуарчалского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Московский всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, присвоена квалификация – инженер-механик.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Предприниматель.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Агумаа, I туп., д. 23.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. – участник войны.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с 2014г.
Биографические данные кандидата в Президенты
Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Ардзинба Адгур Амиранович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 08.01.1982г. г. Гудаута Гудаутского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: КБГУ им. Бербекова «Промышленно-гражданское строительство» 2001-2007гг. Аспирантура Волгоградский государственный технический университет, направление «Экономика и управление народным хозяйством» 2007-2009гг.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Министерство экономики, Правительство Республики Абхазия.
Вице-премьер, министр.
6. Адрес места жительства: г. Новый-Афон, ул. Лакоба, д. 60, кв.4.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг.
-----
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с момента рождения по настоящее время.
Биографические данные кандидата в вице - президенты Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Ашуба Арда Енверович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 04.05.1971г. с. Гвада Очамчырского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Абхазский государственный университет, филологический факультет по специальности «Абхазский язык и литература». Аспирантура: Адыгейский государственный университет. Кандидат филологических наук.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Абхазский институт гуманитарных исследований. Директор.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Дарсалия, д. 1.
7. Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - участник войны.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с рождения по настоящее время.
Биографические данные кандидата в Президенты
Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Бжания Аслан Георгиевич.
2. Число, месяц, год и место рождения: 06.04.1963 г. с. Тамыш Очамчырского района.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Московский автомобильно-дорожный институт, инженер-строитель, высшие курсы КГБ СССР 1991г., оперработник, в 1999г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, экономист-топ-менеджер.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Президент Фонда социально-экономических и политических исследований «АП-РА» 2015г. С 2017г. депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Инал-ипа, д. 16, кв.15.
7. Гражданство: Республики Абхазия.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг. - прохождение службы в органах государственной безопасности Республики Абхазия.
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: с октября 2008 года по настоящее время.
Биографические данные кандидата в вице - президенты Республики Абхазия
1. Фамилия, имя, отчество: Гунба Бадра Зурабович.
2. Число, месяц, год и место рождения: 14.08.1981г. г. Сухум.
3. Национальность: абхаз.
4. Образование: Саратовский государственный аграрный университет, экономический факультет, по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет (в случае отсутствия основного места работы указать род занятий):
Предпринимательская деятельность.
6. Адрес места жительства: г. Сухум, ул. 30 Сентября, д. 8, кв.3.
7. Гражданство: Республики Абхазия.
8. Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг.
-----
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Абхазия: 13 лет.
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