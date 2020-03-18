ЦИК РА: на 18:00 явка избирателей по республике составила 58,85%

В Абхазии проходят повторные выборы Президента Республики Абхазия.



Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба/Аманда Касландзия. На 18:00 в республике проголосовало 77 573 человека, что составляет 58,85%. Об этом проинформировала секретарь ЦИК РА Елена Лабахуа.



Секретарь ЦИК РА также привела статистику явки избирателей по районам:

– общее число проголосовавших в Сухуме – 22 755 человек, что составило 57,5%,

– в Гагрском районе – 13 986 человек, или 54,2%;

– в Гудаутском районе – 14 736 человек, или 62,64%;

– в Сухумском районе – 4 373 человека, или 58,94%;

– в Гулрыпшском районе – 7 334 человека, или 59,95%;

– в Очамчырском районе – 10 326 человек, или 64,94%;

– в Ткуарчалском районе – 3 250 человек, или 56,22%;

– в Галском районе – 813 человек, или 68,72%.



Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия проинформировал о ходе выборов на зарубежных участках к 18:00: в Москве к этому часу проголосовали 724 человека, в Черкесске – 410. Дополнительно, не по адресу прописки, проголосовали 3 547 избирателей.

