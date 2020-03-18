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ЦИК РА: на 15:00 явка избирателей в Абхазии составила 43,29%
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15:43, 22 Марта 2020
В Республике Абхазия проходят повторные выборы Президента.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Секретарь ЦИК РА Елена Лабахуа в Международном пресс-центре ЦИК РА проинформировала о ходе выборов.
Лабахуа привела статистику общего числа проголосовавших: «Число избирателей, принявших участие в голосовании по республике – 56 673 человека, что составило 43,29%».
Также, Лабахуа проинформировала о цифрах голосования по районам:
– в Сухуме – 14 447 человек, или 36,5%;
– в Гагрском районе – 10 881, или 42,20%;
– в Гудаутском районе – 11 067, или 47,46%;
– в Сухумском районе – 3 512, или 47,65%;
– в Гулрыпшском районе – 5 819, или 47,92%;
– в Очамчырском районе – 7 722, или 48,94%;
– в Ткуарчалском районе – 2 554, или 43,32%;
– Галский район – 671, или 57,2%.
Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия сообщил о ходе выборов на зарубежных участках на 15:00: в Москве проголосовали 417 человек, в Черкесске – 307 человек.
При этом Гогия отметил, что на прошлых выборах Президента, на 15:00 явка избирателей составляла 38,41%, что, примерно, меньше на 5%. Гогия выразил уверенность, что по явке выборы состоятся.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Секретарь ЦИК РА Елена Лабахуа в Международном пресс-центре ЦИК РА проинформировала о ходе выборов.
Лабахуа привела статистику общего числа проголосовавших: «Число избирателей, принявших участие в голосовании по республике – 56 673 человека, что составило 43,29%».
Также, Лабахуа проинформировала о цифрах голосования по районам:
– в Сухуме – 14 447 человек, или 36,5%;
– в Гагрском районе – 10 881, или 42,20%;
– в Гудаутском районе – 11 067, или 47,46%;
– в Сухумском районе – 3 512, или 47,65%;
– в Гулрыпшском районе – 5 819, или 47,92%;
– в Очамчырском районе – 7 722, или 48,94%;
– в Ткуарчалском районе – 2 554, или 43,32%;
– Галский район – 671, или 57,2%.
Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия сообщил о ходе выборов на зарубежных участках на 15:00: в Москве проголосовали 417 человек, в Черкесске – 307 человек.
При этом Гогия отметил, что на прошлых выборах Президента, на 15:00 явка избирателей составляла 38,41%, что, примерно, меньше на 5%. Гогия выразил уверенность, что по явке выборы состоятся.
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