ЦИК РА: на 15:00 явка избирателей в Абхазии составила 43,29%

В Республике Абхазия проходят повторные выборы Президента.



Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Секретарь ЦИК РА Елена Лабахуа в Международном пресс-центре ЦИК РА проинформировала о ходе выборов.



Лабахуа привела статистику общего числа проголосовавших: «Число избирателей, принявших участие в голосовании по республике – 56 673 человека, что составило 43,29%».



Также, Лабахуа проинформировала о цифрах голосования по районам:

– в Сухуме – 14 447 человек, или 36,5%;

– в Гагрском районе – 10 881, или 42,20%;

– в Гудаутском районе – 11 067, или 47,46%;

– в Сухумском районе – 3 512, или 47,65%;

– в Гулрыпшском районе – 5 819, или 47,92%;

– в Очамчырском районе – 7 722, или 48,94%;

– в Ткуарчалском районе – 2 554, или 43,32%;

– Галский район – 671, или 57,2%.



Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия сообщил о ходе выборов на зарубежных участках на 15:00: в Москве проголосовали 417 человек, в Черкесске – 307 человек.



При этом Гогия отметил, что на прошлых выборах Президента, на 15:00 явка избирателей составляла 38,41%, что, примерно, меньше на 5%. Гогия выразил уверенность, что по явке выборы состоятся.

