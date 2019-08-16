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ЦИК принял решение снять кандидата в Президенты Астамура Отырба с предвыборной кампании

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15:06, 20 Августа 2019
ЦИК принял решение снять кандидата в Президенты Астамура Отырба с предвыборной кампании

Астамур Отырба снят с предвыборной кампании в связи с отсутствием кандидатуры вице-президента, что является нарушением статей 1, 8, 10 Конституционного закона РА «О выборах президента Республики Абхазия».

Сухум. 20 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия приняла решение о снятии кандидата в Президенты Республики Абхазия Астамура Отырба с предвыборной кампании в связи с отсутствием кандидатуры вице-президента.

Как сообщила пресс-секретарь Центризбиркома Елена Лабахуа, по Конституционному закону кандидат в Президенты Абхазии Астамур Отырба должен был в течение 5 дней представить в ЦИК кандидатуру вице-президента. Поскольку этого не было сделано и у кандидата в Президенты не собран полный пакет необходимых документов для регистрации, он не может участвовать в выборной кампании. При этом, Лабахуа отметила, что Астамур Отырба имеет право обжаловать решение ЦИК в течение одного дня.

(АП): ранее кандидат в вице-президенты, выставлявшийся в паре с кандидатом в Президенты Астамуром Отырба Давид Дасаниа снял свою кандидатуру. Регистрация Давида Дасаниа была аннулирована ЦИК 12 августа.

 



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