ЦИК объявил окончательные итоги выборов Президента РА
Члены ЦИК подписали итоговый протокол повторных выборов Президента РА 2020 года.
Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба/Аманда Касландзия. Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия проинформировал об итогах повторных выборов Президента Абхазии.
Гогия сообщил, что уже получены окончательные результаты голосования зарубежных избирательных участков из Москвы и Черкесска.
При этом, председатель ЦИК РА отметил – итоговые данные голосования практически не изменились по сравнению с предварительными: «В соответствии со статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента РА», на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования, Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия установила:
– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325;
– общее количество погашенных бюллетеней – 36 215;
– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;
– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110;
– общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки;
– общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба – 33 686, что составляет 35,42%;
– общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Аслана Бжания – 53 741, что составляет 56,5%;
– общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Леонида Дзапшба – 2 114, что составляет 2,22%;
– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты – 1 666;
– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3 902».
Тамаз Гогия представил решение Центральной избирательной комиссии РА:
«Считать избранным Президентом Республики Абхазия Аслана Бжания, набравшего 53 741 голосов, что составляет 56,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Бадру Гунба».