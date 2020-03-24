ЦИК объявил окончательные итоги выборов Президента РА

Члены ЦИК подписали итоговый протокол повторных выборов Президента РА 2020 года.

Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба/Аманда Касландзия. Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия проинформировал об итогах повторных выборов Президента Абхазии.

Гогия сообщил, что уже получены окончательные результаты голосования зарубежных избирательных участков из Москвы и Черкесска.

При этом, председатель ЦИК РА отметил – итоговые данные голосования практически не изменились по сравнению с предварительными: «В соответствии со статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента РА», на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования, Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия установила:

– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325;

– общее количество погашенных бюллетеней – 36 215;

– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916;

– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110;

– общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки;

– общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба – 33 686, что составляет 35,42%;

– общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Аслана Бжания – 53 741, что составляет 56,5%;

– общее число голосов, поданных за кандидата в Президенты РА Леонида Дзапшба – 2 114, что составляет 2,22%;

– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты – 1 666;

– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3 902».

Тамаз Гогия представил решение Центральной избирательной комиссии РА:

«Считать избранным Президентом Республики Абхазия Аслана Бжания, набравшего 53 741 голосов, что составляет 56,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Бадру Гунба».