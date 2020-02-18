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ЦИК Абхазии определил эфирное время на АГТРК, предоставленное кандидатам в президенты и вице-президенты РА

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15:12, 24 Февраля 2020
ЦИК Абхазии определил эфирное время на АГТРК, предоставленное кандидатам в президенты и вице-президенты РА
Выборы Президента Абхазии пройдут 22 марта.

Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии провела жеребьевку по определению эфирного времени, предоставляемого Абхазской государственной телерадиокомпанией кандидатам в президенты и вице-президенты РА.

Как сообщили в ЦИК, на АГТРК состоятся интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты РА. (Продолжительность интервью - 40 минут, промо-ролика – 1 минута).

26 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.
27 февраля - с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.
28 февраля - с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.  

2 марта - с кандидатом в президенты Асланом Бжания. 
3 марта - с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба. 
4 марта - с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба. 

5 марта - с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.
6 марта - с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.
7 марта - с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.

9 марта - с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба.
10 марта - с кандидатом в президенты Асланом Бжания.
11 марта - интервью с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба.

Также будут показаны фильмы о кандидатах в президенты. (Продолжительность- в 40 минут).
12 марта - фильм о кандидате в президенты Аслане Бжания.
13 марта - о кандидате в президенты Адгуре Ардзинба.
14 марта - о кандидате в президенты Леониде Дзапшба.

Кроме того, пройдут пресс-конференции кандидатов в президенты и вице-президенты для представителей СМИ Абхазии:
16 марта - Адгур Ардзинба и Арда Ашуба.
17 марта - Аслан Бжания и Бадра Гунба.
18 марта - Леонид Дзапшба и Виктор Хашба. 

Дебаты кандидатов в президенты  в эфире Абхазского телевидения состоятся 20 марта 2020 года. (Продолжительность -120 минут).

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