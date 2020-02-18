ЦИК Абхазии определил эфирное время на АГТРК, предоставленное кандидатам в президенты и вице-президенты РА

Выборы Президента Абхазии пройдут 22 марта.



Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии провела жеребьевку по определению эфирного времени, предоставляемого Абхазской государственной телерадиокомпанией кандидатам в президенты и вице-президенты РА.



Как сообщили в ЦИК, на АГТРК состоятся интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты РА. (Продолжительность интервью - 40 минут, промо-ролика – 1 минута).



26 февраля - интервью с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.

27 февраля - с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.

28 февраля - с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.



2 марта - с кандидатом в президенты Асланом Бжания.

3 марта - с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба.

4 марта - с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба.



5 марта - с кандидатом в вице-президенты Виктором Хашба.

6 марта - с кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба.

7 марта - с кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.



9 марта - с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба.

10 марта - с кандидатом в президенты Асланом Бжания.

11 марта - интервью с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба.



Также будут показаны фильмы о кандидатах в президенты. (Продолжительность- в 40 минут).

12 марта - фильм о кандидате в президенты Аслане Бжания.

13 марта - о кандидате в президенты Адгуре Ардзинба.

14 марта - о кандидате в президенты Леониде Дзапшба.



Кроме того, пройдут пресс-конференции кандидатов в президенты и вице-президенты для представителей СМИ Абхазии:

16 марта - Адгур Ардзинба и Арда Ашуба.

17 марта - Аслан Бжания и Бадра Гунба.

18 марта - Леонид Дзапшба и Виктор Хашба.



Дебаты кандидатов в президенты в эфире Абхазского телевидения состоятся 20 марта 2020 года. (Продолжительность -120 минут).

