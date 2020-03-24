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Цены на такси не изменились
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12:11, 30 Марта 2020
Фирмы по предоставлению услуг такси проинформировали о работе в режиме ЧП.
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Службы по вызову такси работают в условиях объявленного Правительством Абхазии Чрезвычайного положения.
Генеральный директор фирмы «Гаруда-Экспресс» Георгий Ачба проинформировал, что в эти дни цены на услуги такси не изменились: «Повышать цены не планируем, сложная ситуация у всех. Количество заказов в эти дни снизилось, сейчас это 60% от того, что было в обычные дни. Все водители выходят на работу по очереди».
Соучредитель фирмы предоставления услуг такси «Удача» Маврик Абжарба также подтвердил, что объем работы снизился: «Работаем совсем мало, город пустой. Вчера, например, было всего 2 вызова. Наши таксисты обеспечены масками, перчатками, антисептиками».
В фирме такси «CITY EXPRESS» подчеркнули, что цены их услуг даже снизились, но звонков и заказов очень мало. «Сейчас рейс по городу до Республиканской больницы стоит 100 рублей. Водители работают посменно», - сказали в диспетчерской фирмы.
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Службы по вызову такси работают в условиях объявленного Правительством Абхазии Чрезвычайного положения.
Генеральный директор фирмы «Гаруда-Экспресс» Георгий Ачба проинформировал, что в эти дни цены на услуги такси не изменились: «Повышать цены не планируем, сложная ситуация у всех. Количество заказов в эти дни снизилось, сейчас это 60% от того, что было в обычные дни. Все водители выходят на работу по очереди».
Соучредитель фирмы предоставления услуг такси «Удача» Маврик Абжарба также подтвердил, что объем работы снизился: «Работаем совсем мало, город пустой. Вчера, например, было всего 2 вызова. Наши таксисты обеспечены масками, перчатками, антисептиками».
В фирме такси «CITY EXPRESS» подчеркнули, что цены их услуг даже снизились, но звонков и заказов очень мало. «Сейчас рейс по городу до Республиканской больницы стоит 100 рублей. Водители работают посменно», - сказали в диспетчерской фирмы.
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