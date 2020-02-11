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Центризбирком зарегистрировал кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии
12:29, 17 Февраля 2020
Выборы Президента Абхазии назначены на 22 марта.
Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 17 февраля 2020 года в соответствии со ст. 8 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» зарегистрированы:
Ардзинба Адгур Амиранович - кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Ашуба Арда Енверович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия;
Бжания Аслан Георгиевич - кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Гунба Бадра Зурабович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия;
Дзапшба Леонид Юрьевич - кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Хашба Виктор Шамилович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия.
Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 17 февраля 2020 года в соответствии со ст. 8 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» зарегистрированы:
Ардзинба Адгур Амиранович - кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Ашуба Арда Енверович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия;
Бжания Аслан Георгиевич - кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Гунба Бадра Зурабович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия;
Дзапшба Леонид Юрьевич - кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Хашба Виктор Шамилович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия.
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