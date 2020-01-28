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Центризбирком зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению Аслана Бжания кандидатом в Президенты Абхазии

16:42, 28 Января 2020
Центризбирком зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению Аслана Бжания кандидатом в Президенты Абхазии
Выборы Президента Абхазии назначены на  22 марта.

Сухум. 28 января. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии  Абхазии прошла регистрация инициативной группы граждан по выдвижению  кандидатом в Президенты Абхазии Аслана Георгиевича Бжания.

Согласно  принятому Центральной избирательной комиссией «Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия», выдвижение кандидатов в Президенты РА и регистрация инициативных групп и партий началась с 22 января. Регистрация продлится до 11 февраля 2020 г.

(АП): 12 января на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии было принято решение о проведении выборов Президента Республики Абхазия 22 марта 2020 года.

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