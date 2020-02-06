Центризбирком РА зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Адгура Ардзинба

Выборы Президента Абхазии назначены на 22 марта.



Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия прошла регистрация инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Адгура Амирановича Ардзинба.



Руководитель инициативной группы Феликс Даутия отметил: «Знаю Адгура Ардзинба давно, парень грамотный, образованный, принципиальный и не по возрасту мудрый. Я посчитал нужным видеть во главе государства новое лицо, и такого молодого человека, как Адгура Амирановича Ардзинба».



Согласно принятому Центральной избирательной комиссией «Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия», выдвижение кандидатов в Президенты РА и регистрация инициативных групп и партий началась с 22 января. Регистрация продлится до 11 февраля 2020 г.



(АП): 12 января на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии было принято решение о проведении выборов Президента Республики Абхазия 22 марта 2020 года. Ранее, ЦИК зарегистрировал инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Абхазии Леонида Дзапшба, Аслана Бжания, Кана Кварчия.



