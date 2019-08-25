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Центризбирком: повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия будет проводиться 8 сентября
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16:18, 29 Августа 2019
Повторное голосование будет проводиться по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
Сухум. 29 августа. Апсныпресс. По сообщению Центральной избирательной комиссии РА, в соответствии со ст. 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» по двум кандидатам: Раули Джумковичу Хаджимба и Алхасу Алексеевичу Квициниа, получившим наибольшее число голосов, будет проводиться повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия 8 сентября 2019 года.
По информации ЦИК, общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 120 183.
Общее количество погашенных бюллетеней – 37 427.
Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 126 950.
Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 82 756.
Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 82 752.
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата в Президенты Республики Абхазия:
1. Адзынба Шамиль Омарович – 3 579;
2. Анкваб Артур Миродович – 1 403;
3. Аршба Олег Нуриевич – 18 668;
4. Джапуа Алмас Северьянович – 1 755;
5. Дзапшба Леонид Юрьевич – 4 938;
6. Какалия Астамур Валерьевич – 841;
7. Квициниа Алхас Алексеевич – 18 955;
8. Тарба Астамур Борисович – 5 703;
9. Хаджимба Раули Джумкович – 20 551.
Сухум. 29 августа. Апсныпресс. По сообщению Центральной избирательной комиссии РА, в соответствии со ст. 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» по двум кандидатам: Раули Джумковичу Хаджимба и Алхасу Алексеевичу Квициниа, получившим наибольшее число голосов, будет проводиться повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия 8 сентября 2019 года.
По информации ЦИК, общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 120 183.
Общее количество погашенных бюллетеней – 37 427.
Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 126 950.
Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 82 756.
Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 82 752.
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата в Президенты Республики Абхазия:
1. Адзынба Шамиль Омарович – 3 579;
2. Анкваб Артур Миродович – 1 403;
3. Аршба Олег Нуриевич – 18 668;
4. Джапуа Алмас Северьянович – 1 755;
5. Дзапшба Леонид Юрьевич – 4 938;
6. Какалия Астамур Валерьевич – 841;
7. Квициниа Алхас Алексеевич – 18 955;
8. Тарба Астамур Борисович – 5 703;
9. Хаджимба Раули Джумкович – 20 551.
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