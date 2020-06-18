Центризбирком опубликовал биографические данные зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента

Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.



Сухум. 18 июня. Апсныпресс. ЦИК Абхазии опубликовал биографические данные зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента РА:





– Бейя Тимур Абесаломович, 1982 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыбскому избирательному округу №10.



Основное место работы, занимаемая должность: Государственный таможенный комитет, инспектор отдела досмотровой группы.



Адрес места жительства: г. Гагра, ул. Абазгаа, д. 63/1, кв. 5.





– Лейба Тамази Гаврилович, 1977 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыбскому избирательному округу №10.



Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.



Адрес места жительства: пос. Бзыпта, ул. Лакоба, д. 8, кв. 34.





– Барцыц Алмасхан Эдуардович, 1982 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Отхарскому избирательному округу №14.



Основное место работы, занимаемая должность: Пицундская городская больница. Врач-уролог.



Адрес места жительства: г. Пицунда, ул. Агрба, д. 28, кв. 56.





– Габлия Робестан Иванович, 1963 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Отхарскому избирательному округу №14.



Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.



Адрес места жительства: п. Бзыпта, ул. Ашхаруа Молкомплекс, д. 1, кв. 62.





– Ахба Астамыр Яковлевич, 1985 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Гудаутскому избирательному округу №18.



Основное место работы, занимаемая должность: генеральный директор ООО ЮК «Закон гостеприимства Абхазии», генеральный директор ООО УК «Территория Гостеприимства», президент НП «Гильдия отельеров Абхазии».



Адрес места жительства: г. Гудаута, ул. Добровольцев, д. 21.





– Хагба Алхас Эсметович, 1983 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Гудаутскому избирательному округу №18.



Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.



Адрес места жительства: г. Гудаута, ул. Чанба, д. 29.





– Кокая Гарри Гурамович, 1983 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу №31.



Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.



Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Басария, д. 48, кв.57.





– Адлейба Джансух Иванович, 1978 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу №31.



Основное место работы, занимаемая должность: ГК «Апсныргылара» СМУ №2. Начальник службы снабжения. С 2017 г. в неоплачиваемом отпуске.



Адрес места жительства: с. Гумиста, ул. Бр. Эзугбая, д. 25, 14 проезд.





– Квициния Аидар Славикович, 1982 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу №31.



Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.



Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Лагвилава, д. 3, кв. 60.

