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Центризбирком опубликовал биографические данные зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента

11:07, 18 Июня 2020
Центризбирком опубликовал биографические данные зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента
Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.

Сухум. 18 июня. Апсныпресс. ЦИК Абхазии опубликовал биографические данные зарегистрированных кандидатов в депутаты Парламента РА:


– Бейя Тимур Абесаломович, 1982 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыбскому избирательному округу №10.
 
Основное место работы, занимаемая должность: Государственный таможенный комитет, инспектор отдела досмотровой группы.

Адрес места жительства: г. Гагра, ул. Абазгаа, д. 63/1, кв. 5.


– Лейба Тамази Гаврилович, 1977 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыбскому избирательному округу №10.
 
Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.

Адрес места жительства: пос. Бзыпта, ул. Лакоба, д. 8, кв. 34.
 
 
– Барцыц Алмасхан Эдуардович, 1982 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Отхарскому избирательному округу №14.
 
Основное место работы, занимаемая должность: Пицундская городская больница. Врач-уролог.

Адрес места жительства: г. Пицунда, ул. Агрба, д. 28, кв. 56.


– Габлия Робестан Иванович, 1963 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Отхарскому избирательному округу №14.
 
Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.

Адрес места жительства: п. Бзыпта, ул. Ашхаруа Молкомплекс, д. 1, кв. 62.

 
– Ахба Астамыр Яковлевич, 1985 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Гудаутскому избирательному округу №18.
 
Основное место работы, занимаемая должность: генеральный директор ООО ЮК «Закон гостеприимства Абхазии», генеральный директор ООО УК «Территория Гостеприимства», президент НП «Гильдия отельеров Абхазии».

Адрес места жительства: г. Гудаута, ул. Добровольцев, д. 21.


– Хагба Алхас Эсметович, 1983 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Гудаутскому избирательному округу №18.
 
Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.

Адрес места жительства: г. Гудаута, ул. Чанба, д. 29.


– Кокая Гарри Гурамович, 1983 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу №31.

Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.

Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Басария, д. 48, кв.57.


– Адлейба Джансух Иванович, 1978 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу №31.
 
Основное место работы, занимаемая должность: ГК «Апсныргылара» СМУ №2. Начальник службы снабжения. С 2017 г. в неоплачиваемом отпуске.

Адрес места жительства: с. Гумиста, ул. Бр. Эзугбая, д. 25, 14 проезд.


– Квициния Аидар Славикович, 1982 г/р, зарегистрирован кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу №31.
 
Основное место работы, занимаемая должность: временно не работает.

Адрес места жительства: г. Сухум, ул. Лагвилава, д. 3, кв. 60.

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