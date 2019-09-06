Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов Президента Абхазии

Решением ЦИК, Рауль Джумкович Хаджимба – избранный Президент Абхазии.



Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Центаральная избирательная комиссия РА объявила итоги выборов Президента Абхазии:



«На основании статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» Центральная избирательная комиссия РА решила:

– считать избранным Президентом РА Хаджимба Рауля Джумковича;

– считать избранным Вице-президентом РА Барциц Аслана Чачурбеевича».



Кроме того, в соответствии со статьёй 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установила:



«Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:

– Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;

– за Хаджимба Рауля Джумковича – 39 793 или 47,39%.

– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;

– общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.



При этом:

– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;

– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;

– общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;

– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;

– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».

