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Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов Президента Абхазии
19:37, 9 Сентября 2019
Решением ЦИК, Рауль Джумкович Хаджимба – избранный Президент Абхазии.
Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Центаральная избирательная комиссия РА объявила итоги выборов Президента Абхазии:
«На основании статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» Центральная избирательная комиссия РА решила:
– считать избранным Президентом РА Хаджимба Рауля Джумковича;
– считать избранным Вице-президентом РА Барциц Аслана Чачурбеевича».
Кроме того, в соответствии со статьёй 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установила:
«Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:
– Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;
– за Хаджимба Рауля Джумковича – 39 793 или 47,39%.
– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;
– общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.
При этом:
– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;
– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;
– общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;
– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».
Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Центаральная избирательная комиссия РА объявила итоги выборов Президента Абхазии:
«На основании статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» Центральная избирательная комиссия РА решила:
– считать избранным Президентом РА Хаджимба Рауля Джумковича;
– считать избранным Вице-президентом РА Барциц Аслана Чачурбеевича».
Кроме того, в соответствии со статьёй 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установила:
«Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:
– Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;
– за Хаджимба Рауля Джумковича – 39 793 или 47,39%.
– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;
– общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.
При этом:
– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;
– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;
– общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;
– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».
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